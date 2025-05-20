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В Україні дешевшає один важливий овоч
Високі ціни на м'ясо спонукатимуть українців ставати вегетаріанцями. Сприяти цьому також буде зниження цін на деякі овочі, наприклад, на помідори.
Так, як повідомляє у своєму огляді цін на овочі компанія EastFruit, лише за тиждень помідори з місцевих тепличних комбінатів стали продавати в середньому на 20% дешевше. Тепер їхня вартість становить 65−80 грн/кг ($ 1,57−1,93/кг), залежно від сорту та обсягів пропонованих партій продукції, тобто йдеться про гуртові ціни.
За даними сайту «Мінфін», роздрібні ціни на звичайні червоні помідори становлять зараз близько 100 гривень за кілограм. Але і це менше, ніж у квітні, коли їхня вартість становила в середньому 113 гривень за 1 кілограм. Водночас середня вартість помідорів сортів «рожеві» та «сливка» помітно вища — 117 та 151 грн відповідно.
Тим часом в EastFruit нагадали, що наразі ціни на тепличні помідори в українських господарствах в середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року. Однак представники місцевих тепличних комбінатів не виключають подальшого цінового зниження. За словами виробників, за умови збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.
Іншими словами, гуртові ціни на помідори, найімовірніше, продовжать знижуватися, а слідом за ними подешевшають і помідори, які українці купують на ринках та у магазинах у роздріб.
А ось із фруктами влітку українцям у 2025 році не пощастило, і через заморозки, ймовірно, доведеться очікувати зростання цін на них приблизно на 25%.300
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