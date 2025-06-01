На тлі активності Державної податкової служби України, яка розсилає «листи щастя» тим, кого вона вважає продавцями товарів на онлайн-майданчиках, несподівано прозвучала заява про можливе зниження податків. Насамперед це може статися щодо ставок податку на прибуток.

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Про це в інтерв'ю сайту «Фокус» повідомив голова Комітету ВР України Данило Гетманцев. За його словами, це може стати наслідком можливого вступу України до Євросоюзу.

Політик заявив, що жодних вимог щодо зростання податків у разі вступу до ЄС ніхто не пред'являє, і саме ставки для вступу до ЄС точно не потрібно збільшувати, а подекуди може йтися навіть про зменшення.

Останнє, за словами народного депутата, можливе у рамках реформування системи оподаткування, у бік не його зростання, а більш справедливого розподілу навантаження.

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«Коли, наприклад, у нас зараз є ставка 18%, а в результаті прогресії буде ставка, наприклад, 10%, 18% та 25% (умовно) залежно від прибутків. Тому для одних осіб ставку буде зменшено, для інших залишиться нинішньою, для третіх осіб збільшиться. Я б ще відстоював зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 10%», — наголосив Данило Гетьманцев.

Зауважимо, що зростання податків останніми місяцями стало особливо актуальним питанням для українців. Так, крім оподаткування можливих продажів на онлайн-майданчиках, зростання оподаткування сильно вдарило по ФОПам, які в 2025-му році закривалися в 1,5 раза частіше, ніж відкривалися.

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