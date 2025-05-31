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Атака на Харків та область: внаслідок ударів загинула жінка, багато поранених, є прильоти
У суботу, 31 травня, росія знов вдарила по передмістю Харкова та Харківщині. Є прильоти, загиблі та поранені.
«Силами нашої оборони було знищено бойовий ворожий БПЛА над Київським районом міста. Без наслідків на землі», — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в селищі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали люди.
В селищі Безлюдівка внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна людина.
«На місці „прильотів“ працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу», — зазначив керівник ОВА.
За даними обласної прокуратури, у Васищевому поранені троє людей: 22-річна жінка та двоє чоловіків 64 та 57 років, у Безлюдівці — дві жінки зазнали поранень, їм 74 та 66 років. У 65-річної жінки та 50-річного чоловіка — гостра реакція на стрес
Ще 7 людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова.
На місці працювали рятувальники, піротехніки та місцева пожежна команда, повідомили у ДСНС.
Вдень ворог вдарив по Куп'янську та Вовчанських Хуторах. Є загибла та поранені, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією в селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.
У Куп’янську внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка. 65-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Також вдень росіяни били балістикою та КАБами по Сумщині.
Нагадаємо, у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію у ще 11 населених пунктах.78
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