- 11:58 «Кривавий спектакль для Трампа»: Вадим Денисенко — про аварії поїздів у росії та «український слід»
- 11:32 США розуміють занепокоєння путіна щодо НАТО, — Келлог
- 11:09 Частину переселенців позбавлять статусу та виплат: у Кабміні розпочали нову перевірку для ВПО
- 10:46 Внаслідок атаки дронів на Київщині пошкоджено приватні будинки, а на Одещині зруйновано базу відпочинку
- 10:19 В Україні змінили умови для відстрочки від мобілізації для двох категорій військовозобов'язаних
- 09:53 Луїс Енріке присвятив перемогу у Лізі чемпіонів своїй доньці, котра померла
- 09:31 Нічний наліт «Шахедів»: руйнування на Кіровоградщині, Харківщині та в Запорізькій області
- 09:06 Під Мелітополем підірвали військовий ешелон окупантів
- 08:41 Відразу дві великі залізничні катастрофи сталися на Брянщині та Курщині: багато загиблих та поранених
- 08:18 Ракам варто зайнятися аналізом бюджету та покупок, а Дівам влаштувати собі день без метушні: чого чекати знакам зодіаку у перший день літа
- 31.05 23:53 Колишній клуб Мессі з голом грузина принизив у фіналі «Інтер» та увійшов до історії Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу
- 31.05 22:28 Чим відрізняється англійський сніданок у готелі від американського: деякі нюанси вас здивують
Луїс Енріке присвятив перемогу у Лізі чемпіонів своїй доньці, котра померла (фото)
Іспанець Луїс Енріке, головний тренер «ПСЖ», який сенсаційно розгромив у фіналі Ліги чемпіонів «Інтер» (5:0), присвятив перемогу у турнірі своїй дочці Ксані, яка у 2019 році померла від раку у віці 9 років.
«Ксана фізично не тут, але вона завжди пов'язана зі мною і насолоджується цим моментом з нами», — сказав Луїс Енріке після фіналу.
Як відомо, у 2015 році іспанець привів до тріумфу в Лізі чемпіонів «Барселону» і відзначав той тріумф із маленькою Ксаною.
«Я пам'ятаю неймовірне фото, на якому ми з дочкою після перемоги у ЛЧ встановлюємо прапор «Барси» на полі. Хотів би я зробити те саме і з «ПСЖ», — відверто зізнався тренер перед фіналом у Мюнхені.
І фанати парижан здійснили мрію тренера на своєму банері, що з'явився на трибунах «Альянц Арени» після перемоги над «Інтером».
До речі, сам наставник чемпіона Франції після фінального свистка вдягнув футболку з картинкою, на якій його дочка тримає прапор «ПСЖ».
Додамо, що 55-річний Луїс Енріке став сьомим в історії тренером, який виграв Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів) із двома командами. До нього подібне вдавалося Юппу Хайнкесу («Баварія», «Реал»), Жозе Моуріньо («Порту», «Інтер»), Оттмару Хітцфельду («Боруссія» Д., «Баварія»), Ернсту Хаппелю («Фейєноорд», «Гамбург»), Хосепу Гвардіолі («Барселона», «Манчестер Сіті») та Карло Анчелотті («Мілан», «Реал»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї олімпійського чемпіона з «ПСЖ» Маркіньоса сталася трагедія.
Фото ФК «Барселона», ФК «ПСЖ»101
Читайте нас у Facebook
Ракам варто зайнятися аналізом бюджету та покупок, а Дівам влаштувати собі день без метушні: чого чекати знакам зодіаку у перший день літа
Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня