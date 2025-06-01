Луїс Енріке присвятив перемогу у Лізі чемпіонів своїй доньці, котра померла (фото)

Іспанець Луїс Енріке, головний тренер «ПСЖ», який сенсаційно розгромив у фіналі Ліги чемпіонів «Інтер» (5:0), присвятив перемогу у турнірі своїй дочці Ксані, яка у 2019 році померла від раку у віці 9 років.

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«Ксана фізично не тут, але вона завжди пов'язана зі мною і насолоджується цим моментом з нами», — сказав Луїс Енріке після фіналу.

Як відомо, у 2015 році іспанець привів до тріумфу в Лізі чемпіонів «Барселону» і відзначав той тріумф із маленькою Ксаною.

«Я пам'ятаю неймовірне фото, на якому ми з дочкою після перемоги у ЛЧ встановлюємо прапор «Барси» на полі. Хотів би я зробити те саме і з «ПСЖ», — відверто зізнався тренер перед фіналом у Мюнхені.

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І фанати парижан здійснили мрію тренера на своєму банері, що з'явився на трибунах «Альянц Арени» після перемоги над «Інтером».

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До речі, сам наставник чемпіона Франції після фінального свистка вдягнув футболку з картинкою, на якій його дочка тримає прапор «ПСЖ».

Додамо, що 55-річний Луїс Енріке став сьомим в історії тренером, який виграв Лігу чемпіонів (Кубок чемпіонів) із двома командами. До нього подібне вдавалося Юппу Хайнкесу («Баварія», «Реал»), Жозе Моуріньо («Порту», «Інтер»), Оттмару Хітцфельду («Боруссія» Д., «Баварія»), Ернсту Хаппелю («Фейєноорд», «Гамбург»), Хосепу Гвардіолі («Барселона», «Манчестер Сіті») та Карло Анчелотті («Мілан», «Реал»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї олімпійського чемпіона з «ПСЖ» Маркіньоса сталася трагедія.

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Фото ФК «Барселона», ФК «ПСЖ»

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