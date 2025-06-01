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Російські солдати отримали 200 тисяч доларів за збитий F-16: стали відомі подробиці
Російські солдати отримали майже 200 тисяч доларів за збиття американського винищувача F-16 в Україні. Відомо, що дванадцять військовослужбовців рф отримали нагороду від російського нафтового гіганта Fores на церемонії, яка пройшла 29 травня біля кордону з Україною, пише The Telegraph.
«Fores виконав свою попередню обіцянку перерахувати 15 мільйонів рублів членам збройних сил росії за збиття першого F-16 у зоні спеціальної військової операції, — заявила компанія. — Дванадцять військовослужбовців, які брали участь у збитті цілі, отримали грошові сертифікати».
Генерал Сергій Шмотьов, директор Fores, пообіцяв винагороду першим, хто збиватиме F-16, на полях Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі.
З моменту постачання цих літаків Україні в серпні 2024 року, за повідомленнями, було втрачено щонайменше три F-16, двоє пілотів загинули. Було підтверджено, що один з літаків був збитий вогнем противника, а причини двох інших аварій залишаються предметом розслідування.
Так, у квітні цього року російська ракета класу «земля-повітря» 40N6 великої дальності збила F-16 глибоко в повітряному просторі, контрольованому Україною. Офіційного підтвердження, чи саме цей інцидент призвів до винагороди, немає.
Раніше компанія Fores оголосила про грошові винагороди за знищення танків, поставлених НАТО на сході України, і, за повідомленнями, кілька виплат було здійснено російським військовослужбовцям.
Інститут вивчення війни підкреслив виклики, з якими стикається Україна в пілотуванні сучасних літаків, а також проблеми з технічним обслуговуванням обладнання, запасними частинами та витратами.
Попри це постачання F-16 Україні набирає обертів: Нідерланди приступили до відправки останньої партії літаків з 24 обіцяних.107
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