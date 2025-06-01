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Готувати будете все літо: ароматний меренговий рулет з полуницею
Десерти з меренгою дуже популярні, бо неймовірно смачні. Меренговий рулет з полуницею та м'ятою — легкий, повітряний, без вершків! Підійде тим, хто хоче чогось смачного, але не надто калорійного. Обов'язково спробуйте — неймовірно ніжний, зі свіжою ноткою м'яти та соковитою полуницею, ділиться фудблогерка Ольга Пінс.
Інгредієнти:
Для меренгового коржа:
- Яйця — 6 шт. (тільки білки)
- Сіль — щіпка
- Лимонний сік — 0,5 ст. ложки
- Цукор — 200 г (можна замінити на еритрит)
- Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка (або картопляний)
Для м'ятного цукру:
- Цукор — 50 г (можна використовувати еритрит)
- М'ята — 10−15 г
Для крему:
- Вершковий сир — 300 г
- Сир 5% - 200 г (пастоподібний)
- Молоко — 50 мл
- М'ятний цукор — весь об'єм або звичайний цукор/цукрозамінник
- Желатин (опціонально, якщо крем рідкий) — 0,5 ч. ложки, розведеної в 1 ст. ложці води
- Трохи зеленого барвника (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування дивіться тут:
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