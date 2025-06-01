Готувати будете все літо: ароматний меренговий рулет з полуницею

Десерти з меренгою дуже популярні, бо неймовірно смачні. Меренговий рулет з полуницею та м'ятою — легкий, повітряний, без вершків! Підійде тим, хто хоче чогось смачного, але не надто калорійного. Обов'язково спробуйте — неймовірно ніжний, зі свіжою ноткою м'яти та соковитою полуницею, ділиться фудблогерка Ольга Пінс.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Для меренгового коржа: Яйця — 6 шт. (тільки білки)

Сіль — щіпка

Лимонний сік — 0,5 ст. ложки

Цукор — 200 г (можна замінити на еритрит)

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка (або картопляний) Для м'ятного цукру: Цукор — 50 г (можна використовувати еритрит)

М'ята — 10−15 г Для крему: РЕКЛАМА Вершковий сир — 300 г

Сир 5% - 200 г (пастоподібний)

Молоко — 50 мл

М'ятний цукор — весь об'єм або звичайний цукор/цукрозамінник

Желатин (опціонально, якщо крем рідкий) — 0,5 ч. ложки, розведеної в 1 ст. ложці води

Трохи зеленого барвника (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування дивіться тут:

Раніше блогерка Наталя Калніна запропонувала два варіанти намазок на хліб — з курячої печінки та з рибної консерви, які готуються за пару хвилин.

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook