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Книга рецептів

Готувати будете все літо: ароматний меренговий рулет з полуницею

20:09 1 червня 2025
меренговий рулет із полуницею

Десерти з меренгою дуже популярні, бо неймовірно смачні. Меренговий рулет з полуницею та м'ятою — легкий, повітряний, без вершків! Підійде тим, хто хоче чогось смачного, але не надто калорійного. Обов'язково спробуйте — неймовірно ніжний, зі свіжою ноткою м'яти та соковитою полуницею, ділиться фудблогерка Ольга Пінс.

Інгредієнти:

Для меренгового коржа:

  • Яйця — 6 шт. (тільки білки)
  • Сіль — щіпка
  • Лимонний сік — 0,5 ст. ложки
  • Цукор — 200 г (можна замінити на еритрит)
  • Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка (або картопляний)

Для м'ятного цукру:

  • Цукор — 50 г (можна використовувати еритрит)
  • М'ята — 10−15 г

Для крему:

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  • Вершковий сир — 300 г
  • Сир 5% - 200 г (пастоподібний)
  • Молоко — 50 мл
  • М'ятний цукор — весь об'єм або звичайний цукор/цукрозамінник
  • Желатин (опціонально, якщо крем рідкий) — 0,5 ч. ложки, розведеної в 1 ст. ложці води
  • Трохи зеленого барвника (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування дивіться тут:

Раніше блогерка Наталя Калніна запропонувала два варіанти намазок на хліб — з курячої печінки та з рибної консерви, які готуються за пару хвилин.

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