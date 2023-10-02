Сливовий пиріг з меренгою: обов’язково приготуйте в сезон
Неймовірно простий, але водночас смачний і ароматний пісочний пиріг зі сливами — ідеальний десерт для сезону свіжих фруктів. Він вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Оксана Ігнатишина, яка раніше радила приготувати смачний соус з кропу.
Тісто:
- 100 г вершкового масла
- 2 жовтка
- 175 г борошна
- 30 г цукру
- Дрібка солі,
- 3 ст.л. крижаної води, можна замінити на апельсиновий сік.
- Розпушувач на кінчику чайної ложки
Приготування:
Замісити тісто, викласти у форму (24 — 26 см діаметр ідеально вистачає), сформувати бортики, поколоти виделкою і відправити в холодильник мінімум на півгодини.
10 слив порізати на половинки або четвертинки, можна додати цедру апельсина і ложку бренді або коньяку + 1- 2 ст. л цукру.
Меренга. 3 білка збити з пів склянки цукру до дуже крутих піків (цукор додавати поступово). Можна ще пару краплин лимонного соку.
Далі дістаємо форму з тістом з холодильника, відправляємо в добре розігріту духовку на 180 ' на 10 хв. Дістаємо — викладаємо в наш великий пісочний підпечений кошик начинку — знову в духовку на 35 хв.
Знову дістаємо — викладаємо поверх начинки нашу меренгу гарними хвилями, схожими на хвилі Дніпра, які вже змили цілі гори ворогів з нашої землі. За бажанням зверху можна присипати мигдалевими пелюстками. Ще на 20 хвилин повертаємо у духовку. Дістаємо, охолоджуємо, смакуємо.
Нагадаємо рецепт пікантного м'ясного пирога з помідорами.15