Сливовий пиріг з меренгою: обов’язково приготуйте в сезон

Неймовірно простий, але водночас смачний і ароматний пісочний пиріг зі сливами — ідеальний десерт для сезону свіжих фруктів. Він вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Оксана Ігнатишина, яка раніше радила приготувати смачний соус з кропу.

Тісто: 100 г вершкового масла

2 жовтка

175 г борошна

30 г цукру

Дрібка солі,

3 ст.л. крижаної води, можна замінити на апельсиновий сік.

Розпушувач на кінчику чайної ложки

Приготування:

Замісити тісто, викласти у форму (24 — 26 см діаметр ідеально вистачає), сформувати бортики, поколоти виделкою і відправити в холодильник мінімум на півгодини.

10 слив порізати на половинки або четвертинки, можна додати цедру апельсина і ложку бренді або коньяку + 1- 2 ст. л цукру.

Меренга. 3 білка збити з пів склянки цукру до дуже крутих піків (цукор додавати поступово). Можна ще пару краплин лимонного соку.

Далі дістаємо форму з тістом з холодильника, відправляємо в добре розігріту духовку на 180 ' на 10 хв. Дістаємо — викладаємо в наш великий пісочний підпечений кошик начинку — знову в духовку на 35 хв.

Знову дістаємо — викладаємо поверх начинки нашу меренгу гарними хвилями, схожими на хвилі Дніпра, які вже змили цілі гори ворогів з нашої землі. За бажанням зверху можна присипати мигдалевими пелюстками. Ще на 20 хвилин повертаємо у духовку. Дістаємо, охолоджуємо, смакуємо.

Нагадаємо рецепт пікантного м'ясного пирога з помідорами.

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