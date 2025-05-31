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Готуються за пару хвилин: два рецепти відмінних намазок на бутерброди
Намазки зі свіжим хлібом часто подають у кафе та ресторанах перед тим, як принесуть замовлену страву. Бутерброди з намазками можна брати на природу, перекус до школи чи роботу. Вони також виручать господинь вранці на сніданок.
Блогерка Наталя Калніна запропонувала два варіанти намазок — з курячої печінки та з рибної консерви. В обох варіантах є м'який сир або кисломолочний сир.
За словами Наталі, намазка з печінки — її фаворит. Вона виходить ніжною та дуже поживною.
Ніжна намазка з курячої печінки та кисломолочного сиру
Інгредієнти:
Печінка куряча — 200 г
Сир кисломолочний — 150 г
Яйце куряче — 4 шт.
Часник — 1 головка
Оливкова олія — 2 ст. л.
Сіль — за смаком
Перець чорний — за смаком
Зелень (кріп, петрушка) — 4 ст. л. (Дрібно рубана)
Рибна намазка з консерви
Інгредієнти:
Рибні консерви — 1 банка (підійдуть горбуша, сайра, сардини, скумбрія або тунець в олії/власному соку)
Кисломолочний сир (типу «Філадельфія») або м'який сир — 100−150 г
Яйце варене — 1 шт. (за бажанням)
Цибуля ріпчаста або зелена — ½ маленької цибулини або 3−4 пера
Кріп/петрушка — невеликий пучок
Лимонний сік — 1 ч. л. (Для свіжості)
Чорний перець, сіль — за смаком
Майонез/сметана — 1 ст. л. (якщо потрібно пом'якшити текстуру)
Приготування:
Запекти головку часнику у фользі при 200 °C (20 хв. у фользі, 10 хв. без). Можна це зробити заздалегідь при нагоді і зберігати у холодильнику.
Відварити курячу печінку (8−10 хв) й остудити.
Відварити яйця круто (10 хв.), остудити та очистити.
Натерти печінку та яйця на грубій тертці.
Змішати терту печінку, яйця, розім'ятий запечений часник, зелень, сир, сіль і перець. Перемішати до однорідності.
Охолодити у холодильнику щонайменше 30 хвилин.
Намазка з рибної консерви готується так: усі інгредієнти розминаються вилкою та змішуються.
Зелень дрібно ріжеться.
Майонез чи сметана додаються, якщо потрібно пом'якшити текстуру намазки.
Раніше ми розповідали, як приготувати кисло-солодкі огірочки, які також можна використовувати для приготування бутербродів.76
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