Готуються за пару хвилин: два рецепти відмінних намазок на бутерброди

Намазки зі свіжим хлібом часто подають у кафе та ресторанах перед тим, як принесуть замовлену страву. Бутерброди з намазками можна брати на природу, перекус до школи чи роботу. Вони також виручать господинь вранці на сніданок.

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Блогерка Наталя Калніна запропонувала два варіанти намазок — з курячої печінки та з рибної консерви. В обох варіантах є м'який сир або кисломолочний сир.

За словами Наталі, намазка з печінки — її фаворит. Вона виходить ніжною та дуже поживною.

Ніжна намазка з курячої печінки та кисломолочного сиру

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Інгредієнти:

Печінка куряча — 200 г

Сир кисломолочний — 150 г

Яйце куряче — 4 шт.

Часник — 1 головка

Оливкова олія — 2 ст. л.

Сіль — за смаком

Перець чорний — за смаком

Зелень (кріп, петрушка) — 4 ст. л. (Дрібно рубана)

Рибна намазка з консерви

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Інгредієнти:

Рибні консерви — 1 банка (підійдуть горбуша, сайра, сардини, скумбрія або тунець в олії/власному соку)

Кисломолочний сир (типу «Філадельфія») або м'який сир — 100−150 г

Яйце варене — 1 шт. (за бажанням)

Цибуля ріпчаста або зелена — ½ маленької цибулини або 3−4 пера

Кріп/петрушка — невеликий пучок

Лимонний сік — 1 ч. л. (Для свіжості)

Чорний перець, сіль — за смаком

Майонез/сметана — 1 ст. л. (якщо потрібно пом'якшити текстуру)

Приготування:

Запекти головку часнику у фользі при 200 °C (20 хв. у фользі, 10 хв. без). Можна це зробити заздалегідь при нагоді і зберігати у холодильнику.

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Відварити курячу печінку (8−10 хв) й остудити.

Відварити яйця круто (10 хв.), остудити та очистити.

Натерти печінку та яйця на грубій тертці.

Змішати терту печінку, яйця, розім'ятий запечений часник, зелень, сир, сіль і перець. Перемішати до однорідності.

Охолодити у холодильнику щонайменше 30 хвилин.

Намазка з рибної консерви готується так: усі інгредієнти розминаються вилкою та змішуються.

Зелень дрібно ріжеться.

Майонез чи сметана додаються, якщо потрібно пом'якшити текстуру намазки.

Раніше ми розповідали, як приготувати кисло-солодкі огірочки, які також можна використовувати для приготування бутербродів.

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