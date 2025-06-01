«Я не виходжу з дому, щоби піти в офіс. Тут мій офіс»: Меган Маркл поділилася щемливими моментами життя дітей

Попри постійні чутки про кризу у стосунках, принц Гаррі та Меган Маркл стали прикладом для багатьох у балансі між суспільним та сімейним життям. Їхня відданість своїм дітям принесли їм захоплення та повагу в усьому світі. Дрібні деталі, якими пара ділиться зі свого приватного життя, відображають, яку важливість вони надають сім'ї серед своїх численних обов'язків, пише edatv.news.

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У нещодавньому інтерв'ю Меган Маркл поділилася ніжним моментом зі своїм сином Арчі, який вже перебуває у віці, коли втрачає молочні зуби. «У мене було заплановано багато зустрічей наступного ранку, але я все ж вирішила пригорнутися до нього увечері», — сказала Меган.

Вона розповіла, що залишила під подушкою сина два подарунки: гроші та маленького динозавра, якого схвильований Арчі знайшов о 2-й годині ночі.

Арчі, який лише на рік менший від свого двоюрідного брата Луї, молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, сприйняв це з великим ентузіазмом. Він розбудив матір, щоб поділитися своєю радістю. Меган вже згадувала в іншому інтерв'ю, що сподівається, що Зубна Фея скоро відвідає її.

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«Це ось-ось станеться, я просто сподіваюся, що вчасно повернуся додому», — сказала вона, демонструючи, наскільки важливо для неї бути присутньою в кожну мить життя її дітей.

Меган Маркл також розповіла про те, як материнство та віддалена робота змінили її життя.

«Я не виходжу з дому, щоб піти в офіс, мій офіс тут», — пояснила вона, описуючи, як ця умова дозволяє їй проводити більше часу зі своїми дітьми. Лілібет, її молодша донька, пів дня проводить у дошкільному закладі.

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Меган сказала, що Лілібет знає, де її знайти, навіть коли вона перебуває на віртуальних зустрічах. «Вона сиділа у мене на колінах під час однієї з таких зустрічей… Я б не проміняла це ні на що у світі», — з ніжністю сказала Меган.

Попри такі докази сімейного щастя, деякі експерти вважають, що Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про проблеми у шлюбі.

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