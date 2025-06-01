- 17:29 Агенти СБУ провезли на територію рф 150 малих ударних дронів: Бутусов про деталі спецоперації по знищенню російської стратегічної авіації
- 17:23 Китай має завадити участі КНДР у війні в Україні, — Макрон
- 16:52 Якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо: Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ
- 16:24 «Я не виходжу з дому, щоби піти в офіс. Тут мій офіс»: Меган Маркл поділилася щемливими моментами життя дітей
- 16:19 Вантажівки з дронами були запарковані поблизу аеродромів: деталі спецоперації по знищенюю стратегічної російської авіаціі
- 15:47 Зірка «Відчайдушних домогосподарок» програла війну з раком
- 15:23 Переговори під загрозою: Київ звинувачує москву у затягуванні мирного процесу
- 14:39 Горять літаки на чотирьох військових аеродромах в росії: що відомо про масовану атаку дронів по стратегічній авіації окупантів
- 14:22 Конгрес США дає Трампу значні важелі впливу на путіна — ЗМІ
- 14:01 Спеку трохи зіб'ють грози: у перший тиждень червня на українців чекають «африканські» +35
- 13:34 Завдяки вступу до ЄС в Україні можуть знизити податки, — Данило Гетманцев
- 13:12 Ще більше областей: в ISW назвали регіони, які хоче окупувати росія
«Я не виходжу з дому, щоби піти в офіс. Тут мій офіс»: Меган Маркл поділилася щемливими моментами життя дітей
Попри постійні чутки про кризу у стосунках, принц Гаррі та Меган Маркл стали прикладом для багатьох у балансі між суспільним та сімейним життям. Їхня відданість своїм дітям принесли їм захоплення та повагу в усьому світі. Дрібні деталі, якими пара ділиться зі свого приватного життя, відображають, яку важливість вони надають сім'ї серед своїх численних обов'язків, пише edatv.news.
У нещодавньому інтерв'ю Меган Маркл поділилася ніжним моментом зі своїм сином Арчі, який вже перебуває у віці, коли втрачає молочні зуби. «У мене було заплановано багато зустрічей наступного ранку, але я все ж вирішила пригорнутися до нього увечері», — сказала Меган.
Вона розповіла, що залишила під подушкою сина два подарунки: гроші та маленького динозавра, якого схвильований Арчі знайшов о 2-й годині ночі.
Арчі, який лише на рік менший від свого двоюрідного брата Луї, молодшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, сприйняв це з великим ентузіазмом. Він розбудив матір, щоб поділитися своєю радістю. Меган вже згадувала в іншому інтерв'ю, що сподівається, що Зубна Фея скоро відвідає її.
«Це ось-ось станеться, я просто сподіваюся, що вчасно повернуся додому», — сказала вона, демонструючи, наскільки важливо для неї бути присутньою в кожну мить життя її дітей.
Меган Маркл також розповіла про те, як материнство та віддалена робота змінили її життя.
«Я не виходжу з дому, щоб піти в офіс, мій офіс тут», — пояснила вона, описуючи, як ця умова дозволяє їй проводити більше часу зі своїми дітьми. Лілібет, її молодша донька, пів дня проводить у дошкільному закладі.
Меган сказала, що Лілібет знає, де її знайти, навіть коли вона перебуває на віртуальних зустрічах. «Вона сиділа у мене на колінах під час однієї з таких зустрічей… Я б не проміняла це ні на що у світі», — з ніжністю сказала Меган.
Попри такі докази сімейного щастя, деякі експерти вважають, що Меган Маркл використовує соціальні мережі, щоб спростувати чутки про проблеми у шлюбі.35
Читайте нас у Facebook
Ракам варто зайнятися аналізом бюджету та покупок, а Дівам влаштувати собі день без метушні: чого чекати знакам зодіаку у перший день літа
Водоліям — «Колесо Фортуни», Левам — «Колісниця», а Скорпіонам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 1 червня
Агенти СБУ провезли на територію рф 150 малих ударних дронів: Бутусов про деталі спецоперації по знищенню російської стратегічної авіації