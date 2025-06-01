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Майка з широкими бретелями — тренд літа-2025: поєднується практично з усім
Окрім сріблястих босоніжок цього літа в тренді буде майка з широкими бретелями. Вона чудово поєднується зі спідницями, шортами, джинсами та іншими видами штанів. Однотонну сміливо доповнюйте яскравими, строкатими прикрасами — вони зараз модні. А якщо на майці є принт чи аплікація, не варто перевантажувати образ зайвими деталями.
Класика — чорна або біла майка з джинсами та шльопанцями. Такий образ ідеально доповнить ремінь у вигляді ланцюжка.
Темна (чорна, коричнева, синя) або яскрава (червона, салатова, жовта) майка чудово виглядатиме з білими брюками або спідницею. Також до однотонної майки підійде багатобарвна довга спідниця.
Як бачимо, така майка поєднується практично з усім. І цією універсальністю вона дуже зручна.
Майка на широких бретелях може бути як трикотажною, так і з бавовни, льону, шовку. Вона вважається гарною інвестицією в гардероб, тому що при акуратному носінні прослужить вам не один сезон.
Як аксесуар доповнюйте майки довгими шарфами — стильними і модними. Дуже важливо, щоб фактури та кольори гармонійно поєднувалися.
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Фото з альбому Ольги Сметанської94
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