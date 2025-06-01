Це лише імітація: у Литві сумніваються, що чергові переговори росії та України матимуть результат

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс переконаний, що в ході других прямих переговорів між росією та Україною, швидше за все, не буде досягнуто відчутних результатів. Про це він заявив виданню lrt.lth.

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«Залежно від того, з якими намірами та з яким настроєм прибуде російська делегація. Якщо вони будуть такими ж, як минулого разу, то знаємо, чим усе закінчилося. Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів. Цілком ймовірно, що так буде і цього разу», — додав він.

Глава МЗС додав, що припинення вогню має бути введено «беззастережно і негайно». Тому над цим слід ретельно працювати.

«У таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи, — наголосив він. — Те, що ми бачимо зараз, — це лише імітація».

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Нагадаємо, напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі Україна передала США список умов для припинення війни.

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