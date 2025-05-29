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Україна

Київ передав США умови миру та чекає на відповідь москви

9:57 29 травня 2025
Переговори України та Росії

Після зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі Україна передала США список умов для припинення війни та очікує аналогічний документ від росії. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог нагадав, що Трамп розмовляв із президентом росії понад тиждень тому, і москва пообіцяла передати Вашингтону меморандум із власними умовами. Очікується, що після отримання обох документів їх порівняють і розпочнеться підготовка до нового раунду переговорів.

Наступна зустріч може відбутися у Женеві, хоча раніше розглядався варіант Ватикану. Проте через загрозу арешту путіна в Італії росія цей варіант відхилила. Келлог зазначив, що дипломатичний процес триває і необхідно чинити тиск на росію, щоб змусити її піти на переговори. Ймовірно, вони знову відбудуться в Стамбулі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», попередні перемовини між Україною та росією відбулися у Туреччині, де москва висувала ультимативні вимоги до Києва.

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Після зустрічі у Стамбулі Трамп провів телефонну розмову з путіним, після якої кремль заявив, що готовий працювати над меморандумом щодо потенційного мирного договору з Україною. Однак згодом росія здійснювала масовані атаки на українські міста, використовуючи ракети та дрони. Внаслідок обстрілів загинули люди, зазнали руйнувань житлові будинки, підприємства та критична інфраструктура.

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