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Операція «Павутина»: чи знав Білий дім про удари СБУ по аеродромах рф
Керівництво України заздалегідь повідомило адміністрацію президента США Дональда Трампа про проведення спецоперації «Павутина». Про це повідомляє видання Axios з посиланням на анонімного українського чиновника.
За словами посадовця, Україна заздалегідь повідомила адміністрацію Трампа про цю атаку. Він зазначив, що операцію проводила Служба безпеки України, і на її планування та підготовку пішло понад року.
Чиновник додав, що ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз. Причому, одна з них розташована в Сибіру, за чотири з гаком тисячі кілометрів від України.
В результаті атаки були знищені щонайменше 40 стратегічних бомбардувальників.
У той же час, в адміністрації Трампа заявили, що не знали про спецоперацію Служби безпеки України, передає CBS News. За інформацією видання, представники Білого дому відмовилися коментувати атаку на російські аеродроми.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під назвою «Павутина», завдавши удару по стратегічній авіації росії. Українські ударні дрони атакували аеродроми «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново», знищивши понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
В СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ «Павутина», складає 7 млрд доларів.
«Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф», — проінформували в СБУ.
Як повідомив військовослужбовець і журналіст Петро Шуклінов, операція була ретельно спланована: ударні дрони були таємно доставлені далекобійними вантажівками та запущені безпосередньо з них поблизу аеродромів. За командою голови СБУ Василя Малюка, безпілотники одночасно піднялися в повітря та завдали нищівного удару, не залишивши російським військовим шансів на оборону.215
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