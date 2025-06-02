Чорничні булочки з крихтою: так смачно, що не відірватись

Пшеничне борошно, масло, чорниця та дріжджі — ось чому ці чорничні булочки з крихтою такі смачні! Ніжне та пухке тісто, солодка чорниця та масляна крихта зверху створюють райське поєднання. Ідеально підходить для сніданку, полуденного чаю або просто, коли хочеться чогось особливого, пише кулінарний сайт fajnegotowanie.

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Інгредієнти: Пшеничне борошно — 300 г

Молоко 3,2% - 130 мл

Цукор — 100 г

Свіжі дріжджі — 30 г

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 100 г

Чорниця — 150 г

Картопляний крохмаль (картопляне борошно) — 10 г

Цукрова пудра — 20 г

Приготування:

Спочатку приготуйте дріжджову закваску. Всипте в миску розкришені дріжджі, чайну ложку цукру, чайну ложку борошна та тепле молоко. Ретельно перемішайте інгредієнти та залиште на 15 хвилин, поки закваска не підніметься. Потім додайте борошно (250 г) та цукор (80 г) у миску з готовою закваскою. Замісіть тісто вручну або за допомогою кухонного комбайна. Нарешті, додайте яйце та продовжуйте місити, доки не досягнете однорідної консистенції.

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Тим часом розтопіть вершкове масло (80 г) у каструлі та додайте його до тіста. Знову все вимісіть до однорідності. Накрийте підготовлене тісто тканиною та залиште його підніматися приблизно на дві години.

З решти борошна, цукрової пудри та холодного вершкового масла приготуйте крихту. Змішайте їх до однорідної маси та залиште. Всипте чорницю в миску. Змішайте її з картопляним борошном. Також залиште на потім.

Розділіть підняте дріжджове тісто на 10 частин. З кожного шматочка сформуйте коржик, начиніть його чорницею та щільно закрийте. Викладіть булочки з чорницею на деко. Після приготування залиште їх накритими приблизно на 25 хвилин, щоб вони піднялися. Нарешті, прикрасьте кожну булочку попередньо приготовленою крихтою. Випікайте їх у духовці приблизно 25 хвилин за температури 170 °C.

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