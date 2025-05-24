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Книга рецептів

Фантастично смачні сирні булочки: готуються швидко та просто

21:59 24 травня 2025
сирні булочки

Сирні булочки — свіжі та ароматні — мрія гурмана. Приготувати їх, виявляється, дуже просто. Спробуйте це зробити — і ви переконаєтесь. Опановуючи нові рецепти, ви набуваєте безцінного досвіду і зможете вигадувати свої страви, як це роблять відомі кулінари. Харчуватися якісно — пріоритет людей, які піклуються про здоров'я. Домашня їжа натуральна — і в цьому головна її перевага.

Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які напевно багатьом сподобаються.

— Такі сирні булочки готуються без цукру, — каже Елла Іванова. — Вони чудово поєднуються з овочами та маринованою рибою. Можливо, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Ці булочки не варто готувати про запас. Вони чудові свіжоспечені. За бажання в тісто можна додати пластівці перцю чилі.

Сирні булочки

  • 200 г сиру
  • 130−140 г рисового борошна
  • 2 яйця
  • 4 г розпушувача
  • Сіль
  • Насіння

Усі інгредієнти з'єднати. Сформувати із тіста булочки. Змастити жовтком. Посипати насінням.

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Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.

І смачного!

Раніше гастроблогерка Марина Гармаш розповіла про ягідну випічку і поділилася рецептами вишневої галети та пирога з черешнею та лохиною.

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Читайте також, як приготувати класичний український калач — пишний та ароматний.

Фото з альбому Елли Іванової

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