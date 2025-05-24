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Фантастично смачні сирні булочки: готуються швидко та просто
Сирні булочки — свіжі та ароматні — мрія гурмана. Приготувати їх, виявляється, дуже просто. Спробуйте це зробити — і ви переконаєтесь. Опановуючи нові рецепти, ви набуваєте безцінного досвіду і зможете вигадувати свої страви, як це роблять відомі кулінари. Харчуватися якісно — пріоритет людей, які піклуються про здоров'я. Домашня їжа натуральна — і в цьому головна її перевага.
Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які напевно багатьом сподобаються.
— Такі сирні булочки готуються без цукру, — каже Елла Іванова. — Вони чудово поєднуються з овочами та маринованою рибою. Можливо, цей рецепт стане одним із ваших улюблених. Ці булочки не варто готувати про запас. Вони чудові свіжоспечені. За бажання в тісто можна додати пластівці перцю чилі.
Сирні булочки
- 200 г сиру
- 130−140 г рисового борошна
- 2 яйця
- 4 г розпушувача
- Сіль
- Насіння
Усі інгредієнти з'єднати. Сформувати із тіста булочки. Змастити жовтком. Посипати насінням.
Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової53
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