37.29 / 37.81 40.34 / 41.04
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Найніжніший лимонник: готуються ласощі швидко і просто

22:31 20 листопада 2023
Найніжніший лимонник

Готувати випічку потрібно за перевіреними рецептами. Тоді ви не зіпсуєте продукти та не витратите дарма час.

Рецептом найніжнішого лимонника із «ФАКТАМИ» поділилася відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна.

— З настанням холодів організм особливо потребує позитивних емоцій, — каже Марина Ягодкіна. — Нестача сонячних променів, літньої активності та яскравих фарб призводять до зниження гормонів радості. Є багато способів привести себе в ресурсний стан, і один з них — порадувати себе та своїх близьких чимось смачним, ароматним та корисним. Мій фаворит сьогодні — найніжніший лимонник.

Найніжніший лимонник

Рецепт тіста-крихти:

РЕКЛАМА

200 г вершкового масла розтерти з 500 г борошна 0,5 ч. ложки солі + 0,5 ч. ложки соди + 100 г цукру.

Начинка:

РЕКЛАМА

Подрібнити блендером 2 лимони + 2 апельсини (зі шкіркою, але без кісточок) + 400 г цукру.

Три чверті тіста-крихти розподілити у форму (можна на пергамент), вилити начинку і зверху висипати решту тіста-крихти.

РЕКЛАМА

Випікати приблизно 40 хвилин при 180 градусах.

Розрізати та їсти пиріг раджу тільки тоді, коли він добре охолонув. Тоді начинка перетворюється на ніжне желе і не розтікається.

Смачного!

Марина Ягодкіна: «Фаворит осені – найніжніший лимонник»

Раніше рецептом салату «Французька коханка» поділилася кулінарка Людмили Борщ. А блогерка із Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати хрусткі часниково-сирні булочки.

Фото з альбому Марини Ягодкіної

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гламурна кобилка

Левам — реалізація планів, Рибам — корисна інформація, Ракам — гарний настрій: гороскоп на день Романтичної Кобилки Барбі

смажена капуста

Дуже смачна смажена капуста: вийде у кожної господині

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: життя цих трьох знаків зодіаку різко зміниться після 20 листопада

тонкі млинці

Дуже тонкі млинці: про такі можна тільки мріяти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту