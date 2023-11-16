Найніжніший лимонник: готуються ласощі швидко і просто

Готувати випічку потрібно за перевіреними рецептами. Тоді ви не зіпсуєте продукти та не витратите дарма час.

Рецептом найніжнішого лимонника із «ФАКТАМИ» поділилася відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна.

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— З настанням холодів організм особливо потребує позитивних емоцій, — каже Марина Ягодкіна. — Нестача сонячних променів, літньої активності та яскравих фарб призводять до зниження гормонів радості. Є багато способів привести себе в ресурсний стан, і один з них — порадувати себе та своїх близьких чимось смачним, ароматним та корисним. Мій фаворит сьогодні — найніжніший лимонник.

Найніжніший лимонник

Рецепт тіста-крихти:

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200 г вершкового масла розтерти з 500 г борошна 0,5 ч. ложки солі + 0,5 ч. ложки соди + 100 г цукру.

Начинка:

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Подрібнити блендером 2 лимони + 2 апельсини (зі шкіркою, але без кісточок) + 400 г цукру.

Три чверті тіста-крихти розподілити у форму (можна на пергамент), вилити начинку і зверху висипати решту тіста-крихти.

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Випікати приблизно 40 хвилин при 180 градусах.

Розрізати та їсти пиріг раджу тільки тоді, коли він добре охолонув. Тоді начинка перетворюється на ніжне желе і не розтікається.

Смачного!

Марина Ягодкіна: «Фаворит осені – найніжніший лимонник»

Раніше рецептом салату «Французька коханка» поділилася кулінарка Людмили Борщ. А блогерка із Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати хрусткі часниково-сирні булочки.

Фото з альбому Марини Ягодкіної

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