Найніжніший лимонник: готуються ласощі швидко і просто
Готувати випічку потрібно за перевіреними рецептами. Тоді ви не зіпсуєте продукти та не витратите дарма час.
Рецептом найніжнішого лимонника із «ФАКТАМИ» поділилася відома українська актриса та режисерка Марина Ягодкіна.
— З настанням холодів організм особливо потребує позитивних емоцій, — каже Марина Ягодкіна. — Нестача сонячних променів, літньої активності та яскравих фарб призводять до зниження гормонів радості. Є багато способів привести себе в ресурсний стан, і один з них — порадувати себе та своїх близьких чимось смачним, ароматним та корисним. Мій фаворит сьогодні — найніжніший лимонник.
Найніжніший лимонник
Рецепт тіста-крихти:
200 г вершкового масла розтерти з 500 г борошна 0,5 ч. ложки солі + 0,5 ч. ложки соди + 100 г цукру.
Начинка:
Подрібнити блендером 2 лимони + 2 апельсини (зі шкіркою, але без кісточок) + 400 г цукру.
Три чверті тіста-крихти розподілити у форму (можна на пергамент), вилити начинку і зверху висипати решту тіста-крихти.
Випікати приблизно 40 хвилин при 180 градусах.
Розрізати та їсти пиріг раджу тільки тоді, коли він добре охолонув. Тоді начинка перетворюється на ніжне желе і не розтікається.
Смачного!
Раніше рецептом салату «Французька коханка» поділилася кулінарка Людмили Борщ. А блогерка із Маріуполя Ольга Матвій розповіла, як приготувати хрусткі часниково-сирні булочки.
Фото з альбому Марини Ягодкіної