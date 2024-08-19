Польські малиняки: запашна та ароматна випічка

Малиняки — це дріжджові тістечка, які поєднують пухке, ніжне дріжджове тісто з соковитою, кисло-солодкою малиною. Ідеальна випічка для літнього полудня, коли під рукою є свіжі фрукти. Ідеально підходить для другого сніданку або як солодкий перекус до післяобідньої кави. Зверху посипаємо їх здобною крихтою, яка чудово контрастує зі злегка кислуватою малиною, пише Poprostupycha.

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Інгредієнти: Закваска: 20 г свіжих дріжджів

1 столова ложка цукру

2 ложки пшеничного борошна грубого помелу

100 мл теплого молока Тісто: 600 г пшеничного борошна

3 яєчні жовтки

100 г цукрової пудри

приблизно 250 мл теплого молока

70 г м'якого вершкового масла Додатково РЕКЛАМА 500−600 г свіжої або розмороженої малини

збите яйце

Приготування

Висипте 20 г свіжих дріжджів (або 10 г швидкорозчинних) у чашку, додайте столову ложку цукру, 100 мл теплого молока (не гарячого!) і дві столові ложки борошна, злегка обсипаючи його. Ретельно перемішайте і відставте приблизно на 10−15 хвилин, щоб закваска піднялася. Наша закваска повинна збільшитися в об'ємі (якщо дріжджі не піднялися, це означає, наприклад, що ми використали старі дріжджі або додали занадто тепле молоко тощо).

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Тісто можна замісити вручну або, як це зробила я, у міксері з насадкою для дріжджового тіста. У чашу міксера додати яєчні жовтки (3 невеликих яйця), цукрову пудру (100 г), тепле молоко (250 мл), пшеничне борошно (600 г) і м'яке вершкове масло (70 г). В самому кінці додайте дріжджову закваску і вимішуйте 5−7 хвилин. Тісто має бути еластичним і гладким (не надто липнути до рук). Накриваємо його тканиною і залишаємо в теплому місці на 60 хвилин, щоб воно збільшилося в об'ємі вдвічі.

Свіжу або розморожену малину (приблизно 500−600 г) промиваємо під водою, наприклад, у ситечку, щоб видалити зайву воду. Посипте ягоди 1 столовою ложкою цукрової пудри та чайною ложкою картопляного крохмалю. Злегка перемішуємо.

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Тісто, що піднялося, злегка вимішуємо руками на присипаній борошном робочій поверхні. Розділити на приблизно 10 рівних порцій.

Спочатку злегка сформуйте з тіста кульку, а потім обережно розкачайте. Викладіть на середину 2 столові ложки малини. Защипуємо краї, щоб малина не випала під час випікання. Викладаємо дріжджові булочки з малиною на деко, застелене папером для випічки. Найкраще робити це з рівними інтервалами. Відставляємо на 15 хвилин, щоб тісто трохи піднялося.

Крихта:

У мисці змішайте пшеничне борошно (110 г) з холодним нарізаним кубиками вершковим маслом (60 г) і цукром (60 г). Руками розітріть інгредієнти до утворення крихти.

Змастіть малиняки збитим яйцем і посипте крихтою.

Випікати 28−30 хвилин у попередньо розігрітій духовці при 185 градусах (верхній і нижній жар, без вентилятора).

Нагадаємо рецепт розкішного торту за 10 хвилин без духовки.

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