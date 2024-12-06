Призведе до фактичної монополії виробників ліків: експерт про правки до закопроєкту

В той час, як ціни на ліки в України значно зросли, поправки до законопроєкту № 11493, що має спростити реєстрацію медпрепапатів для державних закупівель, дуже важливі. Однак, якщо ці поправкибудуть прийняті, в маленьких містах і прифронтових населених пунктах можуть закритися аптеки, стверджує економіст Олександр Охріменко.

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Спроби закріпити в законопроєкті квотування оптового постачання ліків, заборону або суттєве скорочення витрат на просування ліків — аптечний маркетинг, роблять його небезпечним для споживачі, ввважає Охріменко.

«Все це робиться під гаслом зменшення цін. Насправді призведе до катастрофи: закриття аптек у селах і невеликих містах, особливо, у прифронтових районах, а також зникненню з аптек високоякісних імпортних ліків, які замінять якісь сурогати», — стверджує економіст.

Одна з ключових «новацій» поправок — обмеження маркетингу в аптеках, призведе до фактичної монополії виробників ліків, наголошує економіст

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«Маркетинг у аптечній сфері, — пояснює Охріменко, — це гроші (зниження ціни), які отримує аптека або аптечна мережа від виробника препарату на його рекламування. Кошти від маркетингу складають у бюджеті аптек 10% і навіть більше. А ці бюджети і так вкрай перенавантажені — оренда, комуналка, генератори і так далі. Позбавити маркетингу, і маленькі аптеки підуть у мінус і почнуть зачинятися. А у великих зникнуть ефективні імпортні ліки. Бо маркетингові кошти дозволяють аптекам зменшувати роздрібні ціни на якісні дорогі препарати. Без цього їх не будуть купувати, відповідно, аптеки припинять їх пропонувати.»

Від таких «новацій» у захваті великі українські фармвиробники. «Бо вони й зараз формують ціну на ліки на 70−80% і щороку піднімають свою відпускну ціну майже удвічі. А тут депутати замість обмежень хочуть люб’язно зекономити виробникам витрати на маркетинг!» — пояснює експерт.

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«Маркетинг у фармгалузі нікуди не подінеться, бо він критично необхідний, — вважає Охріменко. Просто гроші на нього від недоброчесних виробників до аптек підуть кешем або іншим тіньовим шляхом. Тому така „радикальна реформа“ призведе до створення великими фармвиробниками повністю підконтрольних аптечних мереж, при цьому держава не отримає податків!».

Охріменко переконаний, що це «кондовий монополізм», наслідком якого є гарантовані зростання цін, падіння якості і «сумна доля хворих, поранених і всіх тих, хто і так постраждав від війни».

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Разом із тим, експерт звертає увагу на дивні дії глави комітету Ради по охороні здоров’я Михайла Радуцького який на нещодавньому аптекарському саміті України обіцяв по всіх рішеннях радитися з фахівцями, не поспішати і уникати непродуманих кроків, щоб не наробити біди.

«А тут раптом такі плани на користь великих виробників медпрепаратів… — дивується експерт і задається питанням: — «Цікаво, це не тому, що керівництво профільного комітету, як подейкують, вельми схильне до одного з лідерів вітчизняного виробництва ліків? Того, кого у фармспільноті називають «зеленим» (не плутати з брендовим кольором «Слуги народу»)?».

Раніше повідомлялося, що фармацевтична мафія замовила інформатаку на Юлію Тимошенко, щоб не допустити здешевлення ліків.

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