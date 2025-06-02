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Малюк провів одну з найкращих операцій в історії світових спецслужб, — експерт про «Павутину» від СБУ
Операція Служби безпеки України по ураженню стратегічної авіації росії стала однією з найкращих в історії світових спецслужб. Тепер в інших країнах орієнтуються не на Моссад, а на СБУ. По це пише політолог Тарас Загородній.
Політолог підкреслює, що якщо три роки тому мова йшла про те, що Україні потрібен свій Моссад, то тепер більшість країн мріє про свою СБУ.
«Операція „Павутина“ задала той рівень, на якій будуть орієнтуватися всі країни світу. Операція, яка вразила 34% стратегічної авіації РФ (41 літак!) -справді немає аналогів в історії. Можемо тільки уявити, які емоції були в голови СБУ Василя Малюка, який 1,5 року готував цю операцію і доповідав про хід підготовки Володимиру Зеленському. Вчора вже мова йшла про її успішну реалізацію. За три роки Малюком зроблено неможливе і спецслужба виведена в ряди найкращих спецслужб світу», — акцентує експерт.
Загородній наголошує, що «Павутина» — операція виключно СБУ, до якої не мають відношення спецслужби інших країн.
«Вартість між технікою, яка була використана, і технікою росіян в сотні тисяч разів! Росія одномоментно втратила техніку на 7 мільярдів доларів! Техніку стратегічну, якою бомбила Україну. Для Заходу операція стала шоком і продемонструвала, що дрони повністю змінюють війну навіть із ядерною державою. І в авангарді цих змін йде Україна», — пише політолог.
«Один із президентів західного світу часто любить говорити про козирі. І просить їх продемонструвати. Україна показала один з таких козирів. Це найкраща у світі спецслужба, яка здатна проводити такі неймовірні операції. Україна демонструє силу. І ця сила сьогодні дуже важливий аргумент для західного світу», — резюмує експерт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ провела історичну спецоперацію в тилу рф: уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації.
Про те, як атака СБУ по російських аеродромах вплине на боєздатність рф, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».101
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