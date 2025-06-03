Вже було важко уявити прорив у прямих переговорах між росією та Україною. Але після того, як українські дрони завдали низки масштабних ударів по стратегічних базах по всій росії, ще менш імовірно, що будь-яка зі сторін буде готова змінити свої «червоні лінії». Ще до останніх ударів, які були спрямовані проти російських стратегічних літаків за тисячі кілометрів від українського кордону, кремль відмовлявся офіційно викласти у формі узгодженого меморандуму, що саме він хоче отримати в обмін на припинення того, що він називає «спеціальною військовою операцією», пише edition.cnn.com. Але російські чиновники не приховують своїх жорстких умов, серед яких суверенітет над усіма анексованими територіями, демілітаризація України, негайне скасування санкцій і те, що кремль називає «денацифікацією», що включає такі речі, як гарантування прав російськомовних громадян.

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Ще до останніх ударів українських дронів, під час підготовки до мирних переговорів у Стамбулі, росія посилювала атаки на Україну в рамках того, що, як видається, є початковою стадією нової літньої наступальної операції.

У той час як все це відбувається, дедалі більш розчарований президент США Дональд Трамп, який раніше хвалився, що може швидко закінчити війну в Україні, тепер спостерігає збоку, як основа його заявленої зовнішньої політики виглядає явно хиткою. Ні його тиск на Зеленського, ні його недавня догана керівнику кремля, здається, не наблизили обидві сторони до мирної угоди.

Трамп все ще має потужні важелі впливу, якщо він вирішить їх застосувати, наприклад, запровадити нові жорсткі санкції, які отримали переважну підтримку в Сенаті США, або скоригувати військову допомогу США таким чином, щоб різко збільшити витрати на продовження бойових дій. Ці заходи можуть не бути вирішальними, але вони продемонструють рішучість США.

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Однак Трамп каже, що його спокушає просто відійти від усього цього «безладу». Він наполягає, що це війна Байдена або путіна й Зеленського. Але відійти — і незрозуміло, що це означає з погляду політики США, — може вже не бути варіантом. Принаймні не відійти без втрат.

Його власна наполегливість у прагненні покласти край війні в Україні, а також його особисті втручання у відносини між українським і російським лідерами означають, що Трамп і Сполучені Штати тепер нерозривно пов'язані з результатом. Ось чому за подіями на полі бою та за столом переговорів у Стамбулі так пильно стежать. Війна в Україні, попри регулярні спроби Трампа відмежуватися від неї, стала його війною, від якої тепер залежить авторитет США, йдеться у статті.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Україна своїми ударами дронами по російських авіабазах за тисячі кілометрів переписала правила війни.

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