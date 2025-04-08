Винні всі, окрім росії: переговорник путіна обіграв США по Україні

Зустрічі Кирила Дмітрієва, з якого задля візиту у США зняли санкції, з офіційними особами США в Білому домі минулого тижня пройшли в основному поза увагою суспільства та преси. Уповноважений путіна з інвестицій, який також є ключовим учасником переговорів москви щодо України, опублікував у соціальних мережах зображення свого плану польоту, щоб показати, що адміністрація Трампа вітає високопоставленого підсанкційного російського чиновника. Всі інші деталі візиту залишилися непрозорими. Як сказав Дмітрієв минулого тижня — відповідно до відомої кремлівської п’єси — винні всі, крім росії, пише The Guardian.

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«Наше судження полягає в тому, що путін продовжує обманювати, продовжує тягнути час, — сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі журналістам у штаб-квартирі НАТО, описуючи припинення вогню та продовження переговорів. — Хоча путін повинен погоджуватися на справжнє припинення вогню, він продовжує бомбардувати Україну. Цивільне населення. Енергетичну інфраструктуру. Ми бачимо вас, путін. Ми знаємо, що ви робите».

Коментарі Леммі відображають зростаючий консенсус щодо того, що «припинення вогню», оголошене минулого місяця за посередництва Трампа — у кращому випадку дуже часткова домовленість — швидко розвіялося, оскільки воно зіткнулося з реальністю кремля, який сповнений рішучості продовжувати війну.

Обмежений оптимізм, який існував у деяких колах в Україні щодо того, що переговори можуть привести до значущого шляху до миру, давно випарувався і замінився побоюваннями, що росія може готувати новий великий наступ на весняні та літні місяці.

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Як відзначають експерти, зобов'язання у Джидді були не тільки розпливчастими, але й не мали механізму перевірки та забезпечення дотримання перемир'я.

«Немає припинення вогню, — зауважує професор стратегічних досліджень в університеті Сент-Ендрюс Філліп О’Браєн. — Тривають атаки на енергетичні об'єкти, і частина угоди щодо Чорного моря — це дрібниці. Справжнє припинення вогню означало б відсутність боїв уздовж лінії зіткнення. росія не хотіла відкрито виступати проти Трампа. З точки зору дипломатії було б нерозумно говорити, що вони не хочуть припинення вогню, тому вони нібито й погоджуються. Це відбувається не в останню чергу тому, що кремль все ще вірить, що на полі бою може досягти успіхів».

Орися Луцевич, голова Українського форуму аналітичного центру Chatham House, так само відверта: «У нас немає припинення вогню. Крапка. І ми не маємо жодних зобов'язань з боку росії, оскільки вони висувають умови навіть щодо часткового припинення вогню в західній частині Чорного моря, обумовлюючи це послабленням санкцій, у тому числі банківських санкцій ЄС. Російська пропозиція Америці: „припиніть витрачати гроші на війну, яку Україна не може виграти, тож давайте заробляти гроші разом“. І в рамках цієї позиції вони намагатимуться звинуватити Україну в обструктивності».

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На її думку, американці не підійшли до цих переговорів з точки зору того, що їх можна перевірити і здійснити або з огляду на історію порушень будь-яких угод з боку росії.

«Що вражає, це те, як вони вже витягли путіна з холоду ізоляції, не дочекавшись від росії жодного жесту доброї волі», — зауважила Орися Луцевич.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що під прикриттям перемовин путін на 50% збільшив кількість атак на Україну.

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