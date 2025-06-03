- 13:55 Люблю: популярний співак зізнався у коханні
- 13:45 Що вагітним варто пити для полегшення токсикозу — дослідження
- 13:39 Росіяни накрили вогнем село на Харківщині: є жертви
- 13:32 Спершу зростання цін, потім блокування за несплату: Vodafone почав блокувати номер за несплату тарифу — що потрібно знати, щоб залишатися зі зв’язком
- 13:11 Відкриті вікна або включений кондиціонер: чому віддати перевагу водієві у спеку, щоб заощадити паливо
- 12:44 Відомий український футболіст, який служив у ЗСУ, помер у 38 років
- 12:20 Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку
- 12:02 Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів
- 11:52 Бізнес у Криму, зв’язки з оточенням путіна та військовою розвідкою: ЗМІ про російські інтереси Миколи Лагуна
- 11:34 Тепер бронюватимуть від військової служби вдвічі більше, але є нюанс
- 11:11 Шахраї «зайнялися» перерахунком пенсій за 2016 — 2018 роки: як не потрапити на вудку аферистів
- 10:52 Окупанти вдарили «Торнадо» по центру Сум та «Кинджалом» — по Миколаєву
Що вагітним варто пити для полегшення токсикозу — дослідження
Правильний водний режим є одним із ключових чинників здоров’я під час вагітності. Вода відіграє критично важливу роль у формуванні навколоплідних вод, транспортуванні поживних речовин до плоду та виведенні продуктів обміну з організму матері. Якщо водного балансу не дотримуватись, це може призвести до таких поширених ускладнень, як запори, набряки, головний біль, втома та навіть порушення кровообігу.
Докторка медичних наук, акушерка-гінекологиня Юлія Давидова провела дослідження вагітних з раннім токсикозом, повідомляється у матеріалі УП. Так, було рекомендовано:
• зміна способу життя (харчової поведінки, графіку відпочинку);
• щоденне вживання 1 літра лікувально-столової хлоридно-натрієвої води (брала участь «AQUA Миргород» DETOX, з урахуванням індивідуального розрахунку — 30 мл на 1 кг маси тіла).
Результати виявилися показовими: у переважної більшості жінок, які дотримувались рекомендацій, спостерігалося значне зменшення або повне зникнення симптомів нудоти та блювоти, а також поліпшення апетиту та засвоєння їжі.
Фахівчиня наголошує, що саме вода з відповідним мінеральним складом — зокрема, з достатнім вмістом натрію, калію, хлоридів і гідрокарбонатів — може підтримувати водно-сольовий баланс організму, сприяти нормалізації травлення та зменшенню симптомів токсикозу без медикаментозного втручання.
Раніше фахівці розповідали, як правильно пити воду, щоб схуднути.10
Читайте нас у Facebook
Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання
Левам — «Лицар Жезлів», Козорогам — «Лицар Мечів», а Близнюкам — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на 3 червня