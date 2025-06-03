Правильний водний режим є одним із ключових чинників здоров’я під час вагітності. Вода відіграє критично важливу роль у формуванні навколоплідних вод, транспортуванні поживних речовин до плоду та виведенні продуктів обміну з організму матері. Якщо водного балансу не дотримуватись, це може призвести до таких поширених ускладнень, як запори, набряки, головний біль, втома та навіть порушення кровообігу.

ВІДЕО ДНЯ

Докторка медичних наук, акушерка-гінекологиня Юлія Давидова провела дослідження вагітних з раннім токсикозом, повідомляється у матеріалі УП. Так, було рекомендовано:

• зміна способу життя (харчової поведінки, графіку відпочинку);

• щоденне вживання 1 літра лікувально-столової хлоридно-натрієвої води (брала участь «AQUA Миргород» DETOX, з урахуванням індивідуального розрахунку — 30 мл на 1 кг маси тіла).

РЕКЛАМА

Результати виявилися показовими: у переважної більшості жінок, які дотримувались рекомендацій, спостерігалося значне зменшення або повне зникнення симптомів нудоти та блювоти, а також поліпшення апетиту та засвоєння їжі.

Фахівчиня наголошує, що саме вода з відповідним мінеральним складом — зокрема, з достатнім вмістом натрію, калію, хлоридів і гідрокарбонатів — може підтримувати водно-сольовий баланс організму, сприяти нормалізації травлення та зменшенню симптомів токсикозу без медикаментозного втручання.

Раніше фахівці розповідали, як правильно пити воду, щоб схуднути.

РЕКЛАМА

10

Читайте нас у Facebook