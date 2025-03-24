Як правильно пити воду, щоб схуднути: ці секрети точно стануть у нагоді

Підтримання правильного водного балансу особливо важливо, коли мова йде про дієту. Без регулярного поповнення запасів рідини немає сенсу мріяти про струнку фігуру, адже вода є найважливішим будівельним матеріалом людського організму. Підтримує роботу шлунково-кишкового тракту, позитивно впливає на терморегуляцію, забезпечує бадьорість і енергію під час інтенсивних фізичних навантажень. Вживання води також може знизити апетит, що значно полегшує дотримання суворих правил дієти. Вживання щонайменше 2,5 літрів води на день допоможе пришвидшити ваш метаболізм і додасть енергії для подальшого схуднення, пише tadar.

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Вода сама по собі не зменшить кількість жиру в організмі, але вона є найважливішим елементом у доповненні до дієти. Вода прискорює метаболізм і створює середовище, в якому жир метаболізується швидше. Коли ви тільки починаєте процес схуднення та зменшуєте кількість споживаних калорій, вода у вашому раціоні відіграє ключову роль — вона стабілізує рівень цукру в крові та покращує роботу мозку, тому вживання її в правильних кількостях запобігає головному болю та втомі. При дотриманні правильного режиму харчування і зниженні калорійності харчування можуть виникнути запори. Забезпечуючи свій організм водою, ви можете їх уникнути.

Розрахувати водний баланс можна двома способами. Перший передбачає заміну кількості спожитих калорій на кількість необхідної води — на 1 ккал необхідно випивати 1 мл води. Якщо ви дотримуєтеся дієти на 1500 ккал, щоб дізнатися, скільки води потрібно випивати, щоб схуднути, просто переведіть калорії в мл. При такій дієті потрібно випивати 1,5 літра води в день (не менше!). Другий спосіб — розрахувати потребу в рідині на основі маси тіла. Скільки води потрібно пити на дієті, якщо ви важите 65 кг? На кожен кілограм маси тіла необхідно випивати 30 мл води. Отже, якщо ви важите 65 кг, вам потрібно випивати не менше 2,16 літра води щодня! Щоб пам’ятати про це, варто мати під рукою портативну пляшку з водою. Носячи її з собою, щоразу, коли ви дивитесь на неї, ви будете знати, що настав час зробити ковток освіжаючого напою. РЕКЛАМА

Яку воду пити, щоб схуднути? Перш за все, чисту і прохолодну. Вода, збагачена синтетичними ароматизаторами та цукрами, негативно вплине на ваш калорійний баланс. І кому потрібні калорії з напоїв, якщо ви намагаєтеся скинути кілька кілограмів?

Найкраща натурально підсолоджена вода, яку ви можете пити під час дієти, — вода з фруктами. Додайте кілька скибочок лимона і трохи м’яти на дно глечика з фільтром. Ця вода майже не калорійна, і її можна сміливо пити під час дієти. Не забувайте вибирати високомінералізовані води, оскільки в них найбільша концентрація мінералів.

Найменше калорій буде у воді з додаванням свіжого, зеленого огірка. Цей овоч практично повністю складається з води і має негативний баланс калорій. Додайте огірок у чашку для пиття, киньте кілька кубиків льоду та насолоджуйтесь фігурою своєї мрії.

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Вода з лимоном також низькокалорійна, а також допоможе вам позбутися токсинів з організму, знизить апетит і забезпечить вас цінним вітаміном С. Все, що вам потрібно зробити, це випити склянку води з скибочками лимона за 15 хвилин до запланованого прийому їжі. Тоді відчуття голоду буде зведено до мінімуму!

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