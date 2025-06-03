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«Замало бути сильнішими та вправнішими за росіян. Тут головне — переконати їх та світ, що ми сильніші і вправніші»: Ігор Луценко про план перемоги України
«План перемоги з трьох пунктів. — пише Ігор Луценко. — Перше. Перемога у війні наступить тоді, коли ми врешті змусимо рф відмовитися від своїх планів по знищенню України.
Друге. Відмова від цих планів відбудеться тоді, коли рф, її союзники та партнери втратять віру в можливість реалізувати цей задум.
Третє. Віра в перемогу рф зникне після серії військових поразок та відчутного зменшення ресурсів для війни. Це загалом все, що треба найближчим часом усвідомити нам і донести до друзів. Іншого сценарію навряд чи буде.
Писав неодноразово, що росія сильна не стільки своїм розміром, жорстокістю чи зброєю. рф перш за все сильна вірою. Вірою у власну могутність, котра, попри ряд військових поразок, все ще є (віра, а не могутність). Зверніть увагу, який у них настрій — «так коли ми вже будемо воювати по-справжньому!», «геть ворогів, котрі не дають вдарити по х-хлам як слід!» тощо. Але реальність зовсім інша — росія при всіх своїх фінансах ледве може забирати в України по парі посадок на Донбасі.
Ну і весь світ. Все ж таки тінь попередніх імперій — російської та СРСР — все ще присутня коло рф, плюс влиті в пропаганду і підкуп мільярди доларів по всьому світу роблять свою справу. І світ все ще вірить, що ми програємо, а рф виграє.
Хоча жодних для цього об’єктивних передумов немає. рф програла нам війну на морському театрі. На суші рф не має жодної можливості робити успішні операції більш ніж тактичного рівня. Спецслужби, попри колосальну кількість людей, котра працює на ФСБ і ГРУ, не показують переконливих результатів.
Мало бути сильнішими і вправнішими за росіян. Тут головне — переконати їх та світ, що ми сильніші і вправніші. І за це буде точитися боротьба у майбутньому".
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