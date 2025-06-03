Кабачкові млинці зі сметанним соусом від Лізи Глинської: просто, смачно, корисно

Відома кулінарка Ліза Глинська, яка минулого року стала мамою двох доньок, а у травні похрестила Поліну і Соломію, поділилася сезонним рецептом — млинців із кабачків.

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«Коли ти мама, то завжди шукаєш, щоб таке приготувати, бажано, щоб було швидко, просто, корисно та смачно… і для всієї родини», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Для тіста: 300 г кабачків (2 шт.);

200 мл молока;

150 г яєць (3 шт.);

100 г борошна (4 ст. л. без гірки)

Сіль (за смаком);

Кріп;

Рослинна олія (для смаження). Для соуса: РЕКЛАМА Сметана;

Часник;

Сіль;

Зелень.

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Приготування: Кабачки (можна замінити на цукіні чи комбінувати) натерти на великій терці.

Обʼєднати яйця, молоко, сіль та борошно, перемішати, щоб не було грудочок, до однорідної маси. Додати столову ложку олії та об'єднати з кабачками.

Додати подрібнений кріп та перемішати.

Смажити на розігрітій пательні, змащеній олією, з обох боків до золотавого кольору.

Для соусу з'єднати дрібно нарізаний кріп, натертий на дрібній тертці часник та сметану. Перемішати.

Рецепт кабачкового торту, який готують з додаванням плавлених сирків та крем-сиру, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот



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