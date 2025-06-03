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Кабачкові млинці зі сметанним соусом від Лізи Глинської: просто, смачно, корисно
Відома кулінарка Ліза Глинська, яка минулого року стала мамою двох доньок, а у травні похрестила Поліну і Соломію, поділилася сезонним рецептом — млинців із кабачків.
«Коли ти мама, то завжди шукаєш, щоб таке приготувати, бажано, щоб було швидко, просто, корисно та смачно… і для всієї родини», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 300 г кабачків (2 шт.);
- 200 мл молока;
- 150 г яєць (3 шт.);
- 100 г борошна (4 ст. л. без гірки)
- Сіль (за смаком);
- Кріп;
- Рослинна олія (для смаження).
Для соуса:
- Сметана;
- Часник;
- Сіль;
- Зелень.
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Приготування:
- Кабачки (можна замінити на цукіні чи комбінувати) натерти на великій терці.
- Обʼєднати яйця, молоко, сіль та борошно, перемішати, щоб не було грудочок, до однорідної маси. Додати столову ложку олії та об'єднати з кабачками.
- Додати подрібнений кріп та перемішати.
- Смажити на розігрітій пательні, змащеній олією, з обох боків до золотавого кольору.
- Для соусу з'єднати дрібно нарізаний кріп, натертий на дрібній тертці часник та сметану. Перемішати.
Рецепт кабачкового торту, який готують з додаванням плавлених сирків та крем-сиру, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот
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