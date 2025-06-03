41.18 / 41.76 47.07 / 47.75
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кабачкові млинці зі сметанним соусом від Лізи Глинської: просто, смачно, корисно

16:56 3 червня 2025
Рецепт кабачкових млинців. Фото&nbsp;— скріншот

Відома кулінарка Ліза Глинська, яка минулого року стала мамою двох доньок, а у травні похрестила Поліну і Соломію, поділилася сезонним рецептом — млинців із кабачків.

«Коли ти мама, то завжди шукаєш, щоб таке приготувати, бажано, щоб було швидко, просто, корисно та смачно… і для всієї родини», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 300 г кабачків (2 шт.);
  • 200 мл молока;
  • 150 г яєць (3 шт.);
  • 100 г борошна (4 ст. л. без гірки)
  • Сіль (за смаком);
  • Кріп;
  • Рослинна олія (для смаження).

Для соуса:

РЕКЛАМА
  • Сметана;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Зелень.

Читайте також: Кабачкові мафіни з шинкою та сиром: після них «зайві кілограми пакують валізи»

Приготування:

  • Кабачки (можна замінити на цукіні чи комбінувати) натерти на великій терці.
  • Обʼєднати яйця, молоко, сіль та борошно, перемішати, щоб не було грудочок, до однорідної маси. Додати столову ложку олії та об'єднати з кабачками.
  • Додати подрібнений кріп та перемішати.
  • Смажити на розігрітій пательні, змащеній олією, з обох боків до золотавого кольору.
  • Для соусу з'єднати дрібно нарізаний кріп, натертий на дрібній тертці часник та сметану. Перемішати.

Рецепт кабачкового торту, який готують з додаванням плавлених сирків та крем-сиру, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Левам — «Лицар Жезлів», Козорогам — «Лицар Мечів», а Близнюкам — «Світ»: Таро-прогноз та поради карт на 3 червня

Бред Пітт і Дженніфер Еністон, фото Getty Images

«Досі дуже її люблю»: Бред Пітт запропонував Дженніфер Еністон переїхати в його будинок

лохина

Посипте цим лохину — й щедрого урожаю просто не уникнути

Гороскоп на червень 2025 року від мольфара Макса Гордєєва

Гороскоп від мольфара на червень: Ракам — емоційне оновлення, Рибам — сімейний затишок, а Дівам — професійне зростання

Наступний матеріал
Новини партнерів