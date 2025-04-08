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Кабачкові мафіни з шинкою та сиром: після них «зайві кілограми пакують валізи"у

13:12 8 квітня 2025
Рецепт мафінів з кабачків із шинкою та сиром. Фото&nbsp;— скріншот

Раніше рецептом курячих мафінів ділився фудблогер Олексій Міль, а фудекспертка та блогерка Анастасія Романенко запропонувала приготувати їх з кабачків.

«Готуємо мафіни, від яких зайві кілограми пакують валізи», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та розповідає, як готується ця страва — кабачкові мафіни з шинкою та сиром.

Інгредієнти:

  • 600 г кабачків;
  • 3 яйця;
  • 150 г курячої шинки;
  • 120 г сиру;
  • 120 г борошна;
  • 1 ч.л. розпушувача;
  • Сіль, перець, трави — за смаком.

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Приготування:

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  • Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити та видалити зайву вологу.
  • Додати яйця, натертий сир та нарізану кубиками шинку.
  • Додати борошно та розпушувач, сіль, перець та трави.
  • Тісто викласти у форми та запікати в духовці при 200 градусах протягом 30 хвилин.

Про те, як готують мафіни з журавлиною, раніше розповідала кулінарка Світлана Климовська.

Фото — скріншот

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