Кабачкові мафіни з шинкою та сиром: після них «зайві кілограми пакують валізи"у
Раніше рецептом курячих мафінів ділився фудблогер Олексій Міль, а фудекспертка та блогерка Анастасія Романенко запропонувала приготувати їх з кабачків.
«Готуємо мафіни, від яких зайві кілограми пакують валізи», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах та розповідає, як готується ця страва — кабачкові мафіни з шинкою та сиром.
Інгредієнти:
- 600 г кабачків;
- 3 яйця;
- 150 г курячої шинки;
- 120 г сиру;
- 120 г борошна;
- 1 ч.л. розпушувача;
- Сіль, перець, трави — за смаком.
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Приготування:
- Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити та видалити зайву вологу.
- Додати яйця, натертий сир та нарізану кубиками шинку.
- Додати борошно та розпушувач, сіль, перець та трави.
- Тісто викласти у форми та запікати в духовці при 200 градусах протягом 30 хвилин.
Про те, як готують мафіни з журавлиною, раніше розповідала кулінарка Світлана Климовська.
Фото — скріншот75
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