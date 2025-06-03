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Фантастично смачний буряково-сирний салат: подавайте, як у найкращому ресторані
Салати з буряком ситні і смачні. Існує багато різновидів. Але кожного разу цікаво робити якісь відкриття. Приготуйте салат за рецептом кулінарки Елли Іванової — і ваші гості будуть у захваті. Незвичайна ідея завжди викликає море емоцій. А позитивні емоції завжди потрібні людям. Готуйте із задоволенням!
Незвичайний буряковий салат
- 3 варених яйця
- 3 варених буряки
- 100 г сиру «філадельфія»
- Зелень
- Трохи маринованих овочів — за смаком
- 1 столова ложка улюбленої олії
Буряк відварити, очистити і порізати на слайси середньої товщини. Доповнити кожен сиром «філадельфія». За бажанням до сиру можна додати подрібнений часник або перець «чилі». І все з'єднати за принципом листкового торта. Помістити в харчову плівку, загорнути у фольгу і залишити на пару годин в холодильнику.
Викласти на блюдо зелене листя салату, мариновані овочі, четвертинки відварених яєць. Буряк з сиром порізати на шматочки, як на фото. Полити оливковою олією.
І смачного!
Нагадаємо рецепт маринованої редиски з буряком.
Фото з альбому Елли Іванової7
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