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Маринована редиска з буряком: цей делікатес готується легко та просто

21:59 21 квітня 2025
Маринована редиска з буряком

Ферментовані овочі стали глобальним трендом у всьому світі. А в Україні квашені та мариновані овочі завжди були і є на столі. Сьогодні ж кулінари готують незвичайні делікатеси. Наприклад, мариновану редиску з додаванням буряка. Вона хрумка і дуже гарна — стане окрасою будь-якого столу. Ваші рідні та близькі будуть вам вдячні за таке частування.

Рецептом маринованої редиски з додаванням буряків поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Маринована редиска з додаванням буряка

  • Пучок редиски
  • 1 буряк
  • 2 зубчики часнику
  • 1−2 чайні ложки цукру
  • 1 столова ложка яблучного оцту
  • на 1 літр води — 20 г солі
  • 1 лавровий листок
  • Перчик чилі

У баночку на дно помістіть сирий або відварений порізаний на слайси буряк. Потім — цілу редиску. Додайте сіль, цукор, чилі, часник, яблучний оцет та лавровий лист. Залийте водою.

Залишіть редиску за кімнатної температури на пару діб, прикривши банку нещільно кришкою.

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Потім помістіть в холодильник.

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного і корисного салату в салатному листі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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