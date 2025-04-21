Маринована редиска з буряком: цей делікатес готується легко та просто
Ферментовані овочі стали глобальним трендом у всьому світі. А в Україні квашені та мариновані овочі завжди були і є на столі. Сьогодні ж кулінари готують незвичайні делікатеси. Наприклад, мариновану редиску з додаванням буряка. Вона хрумка і дуже гарна — стане окрасою будь-якого столу. Ваші рідні та близькі будуть вам вдячні за таке частування.
Рецептом маринованої редиски з додаванням буряків поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Маринована редиска з додаванням буряка
- Пучок редиски
- 1 буряк
- 2 зубчики часнику
- 1−2 чайні ложки цукру
- 1 столова ложка яблучного оцту
- на 1 літр води — 20 г солі
- 1 лавровий листок
- Перчик чилі
У баночку на дно помістіть сирий або відварений порізаний на слайси буряк. Потім — цілу редиску. Додайте сіль, цукор, чилі, часник, яблучний оцет та лавровий лист. Залийте водою.
Залишіть редиску за кімнатної температури на пару діб, прикривши банку нещільно кришкою.
Потім помістіть в холодильник.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом смачного і корисного салату в салатному листі.
Фото з альбому Елли Іванової11
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