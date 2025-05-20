Буряк — той овоч, який багато страв зробить яскравими не лише візуально, а й щодо смаку. Включіть його в раціон — і ви переконаєтесь у цьому.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом картопляно-бурякового салату, який, напевно, вам сподобається. Подавайте їжу гарно, як у ресторані. І пам'ятайте: домашня їжа найкраща в усіх сенсах. Вона натуральна, бюджетніша, ніж ресторанна, і головне — приготовлена з любов'ю для рідних та близьких. Вони обов'язково цю любов відчують.

Картопляно-буряковий салат

2 відварені або запечені буряки

1 цибулина

300 г вареної картоплі

150 г ферментованої спаржі чи солоних огірків

Сіль

Перець

1 чайна ложка лимонного соку або винного оцту

Перчик чилі

1 чайна ложка гірчиці у зернах

2 столові ложки олії

Картоплю та буряки відварити, почистити та порізати. Додати цибулю й щось із улюблених солінь (наприклад, ферментовані спаржу чи огірки). Заправити сумішшю лимонного соку, олії, гірчиці, додавши сіль та перець.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати смачний паштет з курячих сердець.

Фото Елли Іванової

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