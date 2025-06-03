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Гроші

Корупція в ЖКГ Києва: десятки мільйонів гривень на фіктивних послугах

19:56 3 червня 2025
Експерт розповів про недосконалу систему нарахувань плати за ЖКГ. Фото Pixabay

Радник заступника голови КМДА у 2019−2020 роках, експерт з питань ЖКГ Олег Попенко, який раніше розповідав, як українці переплачують за електроенергію, прокоментував масштабну корупційну схему в житлово-комунальному господарстві Києва. Йдеться про послуги, які ніколи не надавалися, але регулярно оплачувалися мешканцями.

У платіжках киян за управління будинками є складова за обслуговування димо-вентиляційних каналів — це обов’язкова послуга, яка має забезпечувати безпечне використання газу в побуті.

На практиці ж у тисячах будинків ці канали ніхто не перевіряв. Замість цього керуючі компанії виписували фіктивні акти, а гроші «осідали» в кишенях чиновників та підконтрольних фірм.

За словами Попенка, після призначення нових голів районів у КМДА зрозуміли, що стара корупційна схема скоро може спливти на поверхню, і дуже швидко стануть відомими їхні багаторічні схеми.

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Нещодавно Міністерство енергетики видало наказ щодо нових правил обслуговування димо-вентиляційних каналів, у якому вирішило зробити цю сферу прозорою та комп'ютеризованою, зі звітністю про надання послуг у електронному вигляді. Однак деякі компанії «чомусь» одразу виступили рішуче проти та спрямували «зароблені» кошти на замовні публікації та повідомлення блогерів.

Олег Попенко стверджує, що управляючі компанії доведені до банкрутства і фактично просто списують гроші споживачів на фірми-прокладки київських високопосадовців.

Раніше експерт розповідав розповів про приховані механізми нарахування платежів за комунальні послуги, називаючи чинну систему абсолютно неефективною та спрямованою виключно на збільшення платежів для споживачів.

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Фото Pixabay

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