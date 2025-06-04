Мерзоти: мережа відреагувала на «смерть» відомої акторки

Відома акторка, зірка серіалу «Подорожники» Ірма Вітовська відреагувала на шокуючу новину. У мережі шириться повідомлення про нібито смерть заслуженої артистки України. На своїй сторінці у соціальній мережі Ірма виклала фейк та поділилася почуттями, які викликала ця «новина».

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«От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне, — написала Вітовська. — Я-то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі. Якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумерангу, скоти».

Ірма спростувала повідомлення про свою «смерть». Відомо, що акторка активно гастролює зі своєю виставою «Київська перепічка». Підписники у мережі обурилися разом з Вітовською та підтримали її у коментарях.

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«Цієї мерзоти у соцмережах розвелося море, — написала ведуча Анжеліка Рудницька. — А ти переживеш їх усіх».

«Це означає, що будете жити, Ірмо, дуже довго і щасливо, дай-то Боже!» — підтримав акторку кінознавець Сергій Тримбач.

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«Жах… Ірма! — відреагувала співачка Катерина Бужинська. — Будеш довго і щасливо жити!»

Раніше відома акторка зізналася у своїх страхах.

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