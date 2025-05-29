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Сказала «так»: популярна співачка одружується
Популярна співачка, колишня дружина артиста Дзідзьо Slavia оголосила новину. Відомо, що Slavia чекає на народження першої дитини від підприємця Андрія Павлюка. Напередодні пологів Андрій зробив співачці пропозицію руки та серця у застосунку «Дія». Це відбулося у день народження самого Павлюка. Про це Slavia написала на своїй сторінці у соціальній мережі, додав, що тепер цей день важливим для обох.
«Рідненький, з днем народження!!! — зворушливо звернулася Slavia до Андрія. — Ти — мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріяла, і ми знайшли один одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання і натхнення.
Сьогодні ти зробив мені пропозицію у «Дії». Ідея одружитися онлайн — твоя, у твій ДН — моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій день стане нашим. Кохаю".
Нагадаємо, Андрій знявся у провокаційному кліпі «Дівка з перцем», де вперше співачка оголосила про свою вагітність.
«Вітаю, так радію за вас, наче то мене кличуть заміж, — написали у мережі. — Щастя вам!»
«Сонечко, мої вітання, — прокоментували подію. — Дуже за вас рада. Ви така красива пара. Щастя вам, радості, тепла, успіхів, любові, нехай ваші мрії здійснюються! Щиро вітаємо вас!»
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