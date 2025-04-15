Пронизував поглядом: співачка Slavia про нового коханого

Популярна співачка, колишня дружина Дзидзьо Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно випустила провокативний кліп, вперше у деталях розповіла про своє особисте життя. Артистка підтвердила, що чекає на первістка — свій округлий животик вона показала у відео на пісню «Дівка з перцем». Виявилося, що коханий Ярослави — бізнесмен Андрій і пара вже планує весілля.

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«Ми разом ходили в кіношколу на курси, він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом, — розповіла Ярослава про зустріч з Андрієм виданню „Коротко про“. — Я зазвичай не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Як я вже сказала, наче ми поринаємо в якесь своє минуле життя, якщо хтось в таке вірить».

Ярослава зізналася, що одразу відчула, що це «її людина». Щодо статі майбутньої дитини, то вона попередила лікаря, що не хоче цього знати. А прізвище Хома змінить, коли знову вийде заміж.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Дзідзьо вразив своїми спогадами.

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