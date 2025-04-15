40.74 / 41.35 46.28 / 47.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Пронизував поглядом: співачка Slavia про нового коханого

13:58 16 квітня 2025
Співачка, колишня дружина Дзидзьо Ярослава Хома SLAVIA

Популярна співачка, колишня дружина Дзидзьо Ярослава Хома (Slavia), яка нещодавно випустила провокативний кліп, вперше у деталях розповіла про своє особисте життя. Артистка підтвердила, що чекає на первістка — свій округлий животик вона показала у відео на пісню «Дівка з перцем». Виявилося, що коханий Ярослави — бізнесмен Андрій і пара вже планує весілля.

«Ми разом ходили в кіношколу на курси, він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом, — розповіла Ярослава про зустріч з Андрієм виданню „Коротко про“. — Я зазвичай не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Як я вже сказала, наче ми поринаємо в якесь своє минуле життя, якщо хтось в таке вірить».

Ярослава зізналася, що одразу відчула, що це «її людина». Щодо статі майбутньої дитини, то вона попередила лікаря, що не хоче цього знати. А прізвище Хома змінить, коли знову вийде заміж.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Дзідзьо вразив своїми спогадами.

Читайте також: «Друзі вмовили взяти трубку»: колишня дружина Дзідзьо про їхнє спілкування

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
218

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Тельцям — «Колесо Фортуни», Близнюкам — «Королева Пентаклів», а Козорогам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 16 квітня

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Правильна копчена ковбаса за версією Анатолія Ярошенка

Найчесніша ковбаса: скільки в ній м’яса і чи можна її знайти

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту