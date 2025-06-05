Після багатьох ночей, проведених за витяганням дітей з-під завалів, спричинених ударами російських безпілотників, руйнівні атаки на військову гордість рф стали коротким перепочинком для українського морального духу і черговим несподіваним поворотом у війні, яку розпочав кремль, повідомляє CNN.

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У найближчі місяці стане зрозуміло, наскільки це насправді послаблює терор, який сирени повітряної тривоги несуть по всій Україні. І це ще один момент, коли хитрість перемагає гіганта. Головна перевага росії — її величезні військові ресурси, чисельність військ на передовій, терпимість до болю та фінансові резерви. Але Київ неодноразово доводив, що цілеспрямовані удари можуть розірвати ці бульбашки.

Кожного разу наратив війни змінювався на користь України. Але ніколи це не було так потрібно, як цього тижня, після місяців, протягом яких важлива підтримка США була під сумнівом, і коли російська та українська делегації зустрілися для другого раунду мирних переговорів у Туреччині.

Це також висуває на перший план один з ключових уроків цієї війни: здатність до технологічних досягнень, надійної розвідки та сміливого виконання, щоб змінити військову траєкторію, яку багато спостерігачів вважали визначеною. Перше використання Україною ударних дронів у 2023 році перетворилося на широкомасштабну тактику, що дозволило їй вистояти під натиском переважної російської піхоти на широких, небезпечних фронтах.

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Втрата літаків має практичний ефект і впливає на військову гордість і занепокоєння росії. Навіть аеродроми в глибині Сибіру не є безпечними. Повільна військова машина рф демонструє невразливість і безстрашність у найдовших війнах як тактику. Вона використовує ідею, що час на її боці, як ключовий актив. Але удари, подібні до тих, що сталися днями, показують, що її техніка вразлива, обмежена і, ймовірно, її нелегко замінити.

Збиток є подвійним: по-перше, для внутрішньої наративної лінії, що москва може робити це нескінченно — очевидно, що це не так, якщо такі сюрпризи продовжуватимуться. І по-друге, до її здатності завдавати масового знищення, на яке вона покладалася, щоб просуватися вперед у війні. Останнє, зазначають автори статті, може уповільнити її прогрес, але перше є більш небезпечним.

Нагадаємо, путін у розмові з Трампом заявив, що має відповісти на атаки України.

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