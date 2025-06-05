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путін заявив, що має відповісти на атаки України: про що Трамп говорив з кремлівським диктатором
Президент США Дональд Трамп не бачить шансів на негайне вирішення війни в Україні після телефонної розмови з главою кремля путіним.
«Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру», — написав Трамп на платформі Truth Social після телефонної розмови.
Радник президента путіна з питань зовнішньої політики юрій ушаков згодом підтвердив телефонну розмову. Вона тривала близько години 15 хвилин, повідомив Трамп. У ній обговорювалися нещодавні атаки України на військові літаки у глибинці росії, а також інші атаки з обох сторін. путін «дуже чітко» заявив, що він має відповісти на атаки України.
Трамп і путін востаннє розмовляли телефоном у середині травня. Президент США неодноразово пропонував пряму зустріч між путіним та Зеленським і пропонував особисто бути присутнім. Однак цього ще не сталося.
Потенційні нові санкції США проти росії зараз розглядаються — відповідний законодавчий пакет був спільно розроблений сенатором-республіканцем та сенатором-демократом. Законопроект пропонує, серед інших заходів, жорсткі штрафні тарифи проти країн, які продовжують імпортувати російську нафту, газ чи інші енергоносії.
Переважна більшість у Сенаті підтримує цю пропозицію, але незрозуміло, коли вона буде проголосована в Палаті представників. За повідомленнями ЗМІ, республіканці все ще чекають на схвалення Білого дому. Трамп нещодавно висловив застереження щодо нових санкцій проти росії, але водночас посилив тиск на москву. Після голосування в Сенаті нові санкції повинні знайти більшість у Палаті представників, перш ніж Трамп зможе їх підписати.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку аналітиків, путін веде психологічну гру з Трампом.76
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