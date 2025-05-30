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Тільки не він: мережа відреагувала на палкий поцілунок Злати Огнєвіч
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, спровокував мережу своїм відео. На ньому Тарас, який, нагадаємо, став героєм чотирнадцятого сезону проєкту «Холостяк», палко цілує співачку та акторку Злату Огнєвіч. На своїй сторінці у соціальній мережі Тарас виклав відео цього поцілунку, яке було зроблено під час вистави, де грають обидва.
«Кохання — це і є „Основний інстинкт“!» — підписав провокативне відео Тарас.
На допис та поцілунок відреагували у мережі підписники, серед яких багато дівчат, що вирішили взяти участь у реаліті «Холостяк».
«Коли Холостяк і Холостячка нарешті зустрілися», — прокоментував ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник.
«Вони дуже гармонійно виглядають разом», — вирішили дописувачі.
«О боже, Злата, тільки не він», — закликали співачку.
«Усе просто, люди шукають в житті бозна який сенс, хоча він очевидний», — відреагували на відео.
«Гарна пара! — впевнені у мережі. — Не треба брати участь у „Холостяку“ і „Холостячці“. Здається, що вже зустрілися».
Раніше зізнання Злати Огнєвіч викликало шквал обурення.13
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