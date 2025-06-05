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Курка по-міланськи: найсмачніша альтернатива відбивним
Фудблогерка з Рівного Альона Карпюк, яка раніше поділилася рецептом реберець у томатному соку з чорносливом, розказала, як приготувати курку по-міланськи.
«Найсмачніша альтернатива відбивним! Курка по-міланськи. Соковите куряче м’ясо в ніжному сирному клярі — це любов з першого шматочка», — написала вона в Instagram.
Інгредієнти:
— Куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки)
- Яйце — 2 шт.
- Борошно
- Твердий сир — 150 г
- Сіль — за смаком
- Чорний перець — за смаком
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
Візміть куряче стегно та відділіть м’ясо від кістки. Зробіть надрізи та додайте спеції. Для кляру — яйце, трохи борошна і багато сиру. Обваляйте курочку в цьому ніжному сирному клярі й обсмажте до золотистої скоринки. Протушкувати 15 хвилин.
Як писали «ФАКТИ», раніше Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту. Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.521
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