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Курка по-міланськи: найсмачніша альтернатива відбивним

15:39 5 червня 2025
Рецепт курки по-міланськи від Альони Карпюк

Фудблогерка з Рівного Альона Карпюк, яка раніше поділилася рецептом реберець у томатному соку з чорносливом, розказала, як приготувати курку по-міланськи.

«Найсмачніша альтернатива відбивним! Курка по-міланськи. Соковите куряче м’ясо в ніжному сирному клярі — це любов з першого шматочка», — написала вона в Instagram.

Інгредієнти:

— Куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки)
- Яйце — 2 шт.
- Борошно
- Твердий сир — 150 г
- Сіль — за смаком
- Чорний перець — за смаком
- Олія — для смаження

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Спосіб приготування:

Візміть куряче стегно та відділіть м’ясо від кістки. Зробіть надрізи та додайте спеції. Для кляру — яйце, трохи борошна і багато сиру. Обваляйте курочку в цьому ніжному сирному клярі й обсмажте до золотистої скоринки. Протушкувати 15 хвилин.

Як писали «ФАКТИ», раніше Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту. Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.

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