Курка по-міланськи: найсмачніша альтернатива відбивним

Фудблогерка з Рівного Альона Карпюк, яка раніше поділилася рецептом реберець у томатному соку з чорносливом, розказала, як приготувати курку по-міланськи.

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«Найсмачніша альтернатива відбивним! Курка по-міланськи. Соковите куряче м’ясо в ніжному сирному клярі — це любов з першого шматочка», — написала вона в Instagram.

Інгредієнти: — Куряче стегно — 5 шт. (відділити від кістки)

- Яйце — 2 шт.

- Борошно

- Твердий сир — 150 г

- Сіль — за смаком

- Чорний перець — за смаком

- Олія — для смаження РЕКЛАМА Спосіб приготування: Візміть куряче стегно та відділіть м’ясо від кістки. Зробіть надрізи та додайте спеції. Для кляру — яйце, трохи борошна і багато сиру. Обваляйте курочку в цьому ніжному сирному клярі й обсмажте до золотистої скоринки. Протушкувати 15 хвилин.

Як писали «ФАКТИ», раніше Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту. Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.

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