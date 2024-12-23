Улюблена «шуба» по-новому: наразі у вигляді… торта

Яких тільки варіантів салату «Шуба» не напридумували кулінари та фудблогері. Це і «царська шуба» з сьомгою та червоною ікрою, і польский салат «Оселедець під периною», і новезький салат з оселедцем…

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А фудблогерка Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту.

Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.

Приготування: На дно тарілки викладається натерта картопля, солиться та змащується майонезом.

Другий шар — цибуля. Вона може бути як ріпчастою, так і зеленою.

Третій шар — оселедець, змащений майонезом.

4. Четвертий шар-морква, майонез.

Пʼятий шар — два варені яйця і майонез.

Шостий шар — буряк та майонез.

«Для „бурякового“ шару желатин заливаоють водою та чекоають, доки він набухне. До подрібненого буряка додають майонез та збивають блендером, а потім додають желатин та ще раз збивають. Вилити поверх салату і поставити в холодильник для стабілізації, а потім можна задекорувати зеленню і гранатом», — радить фудблогерка.

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Раніше кулінар та блогер Тарас Кліпін радив готувати «Шубу» з розмарином та оливковою олією і подавати її порціонно — у маленьких скляночках.

Фото — скріншот

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