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Улюблена «шуба» по-новому: наразі у вигляді… торта

14:24 23 грудня 2024
Рецепт салату «Шуба» у вигляді торту, фото alionakarpiuk

Яких тільки варіантів салату «Шуба» не напридумували кулінари та фудблогері. Це і «царська шуба» з сьомгою та червоною ікрою, і польский салат «Оселедець під периною», і новезький салат з оселедцем

А фудблогерка Альона Карпюк запронувала зробити салат «Оселедець під шубою» у вигляді торту.

Інгредієнти для такого салату не лише традиційні, як морква, картопля, оселедець, цибуля, майонез, буряк, сіль, але й яйця, кріп, желатин та вода.

Приготування:

  • На дно тарілки викладається натерта картопля, солиться та змащується майонезом.
  • Другий шар — цибуля. Вона може бути як ріпчастою, так і зеленою.
  • Третій шар — оселедець, змащений майонезом.
  • 4. Четвертий шар-морква, майонез.
  • Пʼятий шар — два варені яйця і майонез.
  • Шостий шар — буряк та майонез.

«Для „бурякового“ шару желатин заливаоють водою та чекоають, доки він набухне. До подрібненого буряка додають майонез та збивають блендером, а потім додають желатин та ще раз збивають. Вилити поверх салату і поставити в холодильник для стабілізації, а потім можна задекорувати зеленню і гранатом», — радить фудблогерка.

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Раніше кулінар та блогер Тарас Кліпін радив готувати «Шубу» з розмарином та оливковою олією і подавати її порціонно — у маленьких скляночках.

Фото — скріншот

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