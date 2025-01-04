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Реберця в томатному соку з чорносливом: сміливо подавайте на святковий стіл

20:06 6 січня 2025
Реберця в томатному соку з чорносливом

Тушковані свинячі ребра — чудовий варіант для святкового столу, який оцінять всі гості. Ця страва відмінно смакуватиме з гарнірами та консервацією, ділиться фудблогерка Альона Карпюк.

Інгредієнти:

  • свинячі ребра 1 кг
  • томатний сік 500 г
  • чорнослив (без кісточок) 150 г
  • мед 2 ст. л.
  • цибуля ріпчаста 2 шт.
  • лавровий лист 1 шт.
  • чорний перець
  • сіль

Приготування:

Чорнослив обдайте окропом і наріжте за бажанням. Цибулю наріжте та обсмажте. Томатний сік з’єднайте із медом. Перемішайте.

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Свинячі ребра помийте та обсушіть. Наріжте на порційні шматочки. На розігрітій сковороді з розпеченою олією обсмажте м’ясо до золотистої скоринки. Потім додайте цибулю й обсмажте до напівготовності.

Влийте томатно-медовий соус і перемішайте. Додайте чорнослив, лавровий лист, перець і сіль. Тушкуйте на середньому вогні під закритою кришкою 1 годину, потім поставте вогонь на мінімум і ще залиште на 30 хв.

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пікантних ребер барбекю в ананасовому соусі, які стануть чудовою альтернативою шашлику. А також рецепт «правильного» форшмаку від одеського ресторатора Сави Лібкіна.

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