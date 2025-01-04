Реберця в томатному соку з чорносливом: сміливо подавайте на святковий стіл

Тушковані свинячі ребра — чудовий варіант для святкового столу, який оцінять всі гості. Ця страва відмінно смакуватиме з гарнірами та консервацією, ділиться фудблогерка Альона Карпюк.

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Інгредієнти: свинячі ребра 1 кг

томатний сік 500 г

чорнослив (без кісточок) 150 г

мед 2 ст. л.

цибуля ріпчаста 2 шт.

лавровий лист 1 шт.

чорний перець

сіль

Приготування:

Чорнослив обдайте окропом і наріжте за бажанням. Цибулю наріжте та обсмажте. Томатний сік з’єднайте із медом. Перемішайте.

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Свинячі ребра помийте та обсушіть. Наріжте на порційні шматочки. На розігрітій сковороді з розпеченою олією обсмажте м’ясо до золотистої скоринки. Потім додайте цибулю й обсмажте до напівготовності.

Влийте томатно-медовий соус і перемішайте. Додайте чорнослив, лавровий лист, перець і сіль. Тушкуйте на середньому вогні під закритою кришкою 1 годину, потім поставте вогонь на мінімум і ще залиште на 30 хв.

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