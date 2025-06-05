- 10:24 Нові санкції США щодо рф готові, — Кіт Келлог
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Нові санкції США щодо рф готові, — Кіт Келлог
У тому, що нові санкції США щодо росії підготовлені, висловив впевненість спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог телеканалу Fox News.
«Днями я мав розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом від штату Південна Кароліна. Вважаю, що ці обмеження готові й мають назву «Закон про санкції проти росії 2025», — сказав Келлог, пише Deutsche Welle.
Проєкт закону був ініційований самим Гремом та сенатором Річардом Блюменталем. Там йдеться про мито у розмірі 500% на товари країн, які закуповують російські нафту, газ, уран та іншу продукцію.
Після проходження через Конгрес США обмежувальні заходи мають бути затверджені главою Білого дому.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп ще може зупинити путіна, але тільки якщо діятиме негайно.35
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