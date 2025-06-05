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Нові санкції США щодо рф готові, — Кіт Келлог

10:24 5 червня 2025
Кіт Келлог

У тому, що нові санкції США щодо росії підготовлені, висловив впевненість спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог телеканалу Fox News.

«Днями я мав розмову з сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом від штату Південна Кароліна. Вважаю, що ці обмеження готові й мають назву «Закон про санкції проти росії 2025», — сказав Келлог, пише Deutsche Welle.

Проєкт закону був ініційований самим Гремом та сенатором Річардом Блюменталем. Там йдеться про мито у розмірі 500% на товари країн, які закуповують російські нафту, газ, уран та іншу продукцію.

Після проходження через Конгрес США обмежувальні заходи мають бути затверджені главою Білого дому.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп ще може зупинити путіна, але тільки якщо діятиме негайно.

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