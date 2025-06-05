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Почуття просто розтоптали: популярна співачка вразила зізнанням
Популярна співачка Олена Тополя, яка здивувала зміною образу, відверто розповіла про свої почуття. За словами артистки вона продовжує боротися зі своїми страхами, які супроводжують все її життя. Думками Олена поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі, виклав світлини у спокусливій червоній сукні.
- Скільки у нас страхів? — звернулася Олена. — Страх відкриватися, бо колись хтось зробив боляче. Але не всі такі. Страх бути добрим — бо твою доброту колись використали. Але не всі такі.
Страх кохати щиро — бо в минулому твої почуття просто розтоптали. Але не всі такі.
Ці страхи примушують нас ховатися. Закривати шори. Бачити лише маленьку частинку світу, відчувати лише шматочок того, що могли б, усвідомлювати лише дещицю того, що всередині.
А треба — відпускати. Поступово. Але по-справжньому. Це, напевно, найважливіша робота кожного з нас у цьому житті. Бо коли йдуть страхи — йде і біль. А на його місце приходить любов. Віра. І майбутнє, якого ми гідні.
Підписники підтримали думки Олени та відреагували на її світлини, порівнявши з Мерилін Монро.
- Неймовірно гарна, — написали у коментарях.
- Ви дуже вродлива, талановита, а також сексуальна, — поділился враженням. — Ви мене описали, якщо говорите про страх.
Раніше співачка відверто розповіла про кризу у стосунках з чоловіком, музикантом Тарасом Тополею.257
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