Аж мурашки: Олена Тополя вразила адаптацією свого хіта

Популярна співачка Олена Тополя, яка звернулася до світу, випустила українську адаптацію власного хіта «Каштан». За словами артистки, пісня, написана у 2012 році, про емоційний зв’язок із Батьківщиною та важливість мати місце, де відчуваєш себе вдома. Композиція тепер звучить у новій поп-роковій інтерпретації.

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Олена зізнається, що ця пісня завжди мала для неї особливе значення, а перші думки про українську версію з’явилися ще під час Революції гідності.

«Зміст пісні залишився незмінним, але змінилися аранжування та стиль, — презентувала композицію Олена. — Тепер це більш рокова й потужна версія, але з найніжнішою любов’ю до своєї країни. І саме в жанрі року я хочу продовжувати творити. Це моя мрія, яку я продовжую втілювати після довгої паузи, яку можна назвати „поп“. Тепер я повертаюся до себе справжньої та первісної».

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На підтримку релізу співачка представила атмосферний кліп, у якому постає вже у новому амплуа рок-виконавиці.

«Це пісня про наші міста, — додала артистка. — Про людей. Про мрію, яка не зникає… навіть під звуками сирен».

Шанувальники у мережі поділилися своїми враженнями від нового образу співачки.

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«Шикарна пісня! — написали під відео. — Дякую усім, хто протистоїть ворогу! Він нас не зломить! Мир Україні!»

«Київ рідний, місто, де цвіте каштан, що є його символом! — поділилися враженнями. — Суперпісня, неофіційний гімн нашої столиці!»

«Мені дуже до душі таке оновлення стилю, — підтримали Олену. — Аж мурашки пробігли! Це в мільйон разів краще попередньої версії!«

Раніше Олена Тополя відверто розповіла про кризу у шлюбі.

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