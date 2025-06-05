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- 16:36 «Іншого такого світ не знав»: помер співзасновник легендарного гурту «Акваріум» Анатолій Гуницький
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«Іншого такого світ не знав»: помер співзасновник легендарного гурту «Акваріум» Анатолій Гуницький
Декілька днів тому помер молдавський композитор, народний артист СРСР Євген Дога. А сьогодні стало відомо про смерть поета, драматурга, журналіста та одного з засновників гурту «Акваріум» Анатолія Гуницького, пише «Медуза».
Гуницький також відомий під прізвиськами Джордж та Старий рокер. Він помер у Петербурзі у віці 71 року, повідомив Борис Гребенщиков.
«Джордж Гуницький покинув цей світ. Іншого такого світ не знав. Хай зарахується до світла» , — написав Гребенщиков у соцмережі.
Анатолій Гуницький народився у Ленінграді у 1953 році. Він навчався в одній школі з Борисом Гребенщиковим.
У 1972 році Гребенщиков та Гуницький створили групу «Акваріум». Джордж Гуницький був автором текстів більшості ранніх пісень групи (серед найвідоміших — «П'ятнадцять голих баб», «Марш», «Ієрофант», «До друзів» та інші), пісні на його вірші звучать й на пізніших альбомах.
У 1975 році Гуницький пішов з групи, зайнявшись театральною діяльністю та журналістикою. Він був членом ради та керівником наукового семінару Ленінградського рок-клубу, керував «Театром абсурду».
У 2000-ті роки співпрацював з музичним проєктом «Тераріум», пісні на його вірші співали, окрім Гребенщикова, Леонід Федоров, Юрій Шевчук, Олександр Васильєв та інші рок-музиканти.
В останні роки Гуницький тяжко хворів.
Нагадаємо, восени минулого року в Москві після тяжкої хвороби помер співак та композитор В'ячеслав Добринін.193
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