Де дивитись онлайн Канада — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч турніру Canadian Shield

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу, яка не зуміла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй, проведе на 31-тисячному стадіоні «ВМО Філд» у Торонто стартовий матч міжнародного турніру Canadian Shield-2025 проти команди Канади.

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У минулі роки 30-та збірна рейтингу ФІФА Канада та «жовто-сині» (25-а позиція) перетиналися один з одним у очних зустрічах лише раз, коли восени 2010 року на київському стадіоні «Динамо» зіграли внічию у товариському матчі — 2:2.

Фаворитом майбутнього поєдинку на арені, яка прийматиме матчі ЧС-2026, букмекери вважають господарів поля. Наприклад, контора GGBet приймає ставки на перемогу Канади в основний час із коефіцієнтом 2,15, на нічию — 3,49, на виграш підопічних Сергія Реброва — 3,01.

У прямому ефірі трансляцію поєдинку Канада — Україна дивіться (початок — о 22:30) на медіасервісі MEGOGO і на безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, який веде мовлення в ефірі Т2 та кабельних мережах.

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Міжнародний турнір Canadian Shield

7 червня (субота)

Канада — Україна 22:30 MEGOGO, MEGOGO Спорт

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Нагадаємо, що, окрім збірної України, на турнірі в Торонто також виступатимуть команди Канади, Нової Зеландії і Кот-д'Івуару. Кожна дружина проведе по два матчі. У другій зустрічі «жовто-сині» зіграють у ніч на 11 червня (початок — о 0:00) із новозеландцями.

За регламентом змагань, за перемогу кожна команда отримає 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України не зіграє на турнірі в Канаді через вітрянку.

Фото uaf.ua

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