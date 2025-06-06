Очікувала мільярдера: Меган Маркл потрапила у скандал через коментарі про гроші

Виступаючи у своєму подкасті «Зізнання жінки-засновниці», герцогиня Сассекська пролила світло на те, скільки жінок відчувають провину через багатство. Її слова нагадали деяким критикам твердження про те, що вона була здивована, дізнавшись, що її чоловік принц Гаррі не такий багатий, як вона собі уявляла, пише geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

Королівський автор Том Квінн написав у своїй книзі, що Меган очікувала життя мільярдерки після обміну шлюбними обітницями з Гаррі. Однак герцогині довелося адаптуватися, коли дізналася про справжні статки Гаррі, стверджує Квінн у своїй книзі «Так, пані: таємне життя королівських слуг».

«Здавалося, Гаррі мало часу приділив поясненням того, наскільки насправді дивною та вимогливою є його родина, - написав він.- Меган Маркл мала типово американське уявлення про королівську родину ще до того, як приєдналася до неї — для неї життя було пов’язане із замками, розкішними балами, безмежним багатством і безтурботністю».

За словами деяких членів королівського персоналу, вона очікувала мільярдера, а отримала мільйонера.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь експертки про враження Меган Маркл від першого королівського туру, коли вона зрозуміла, що одружилася не з тим.

РЕКЛАМА

688

Читайте нас у Facebook