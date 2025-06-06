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Попит більше пропозиції: чи зросте курс долара до середини червня
Попри відміну з 1 червня «економічного безвізу» для українського експорту до ЄС, національна валюта стосовно долара залишилася стабільною. Така ж ситуація, на думку банкірів, триватиме і як мінімум до середини першого літнього місяця.
Про це «ФАКТАМ» повідомив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». За його словами, найближчими днями на ринку буде спокійно: курс поводитиметься стримано, а зміни матимуть скоріше декоративний, а не стратегічний характер.
Так, хоча попит на валюту поки що трохи вищий за пропозицію, але ситуація під контролем. Нацбанк не бачить причин для паніки — інтервенції до 800 млн дол. на день покривають потреби ринку, не змінюючи загального балансу. Режим керованої гнучкості продовжує діяти як рамка всіх валютних рухів, а курсові коливання, звісно, можливі як у бік зміцнення, так і зниження — але з дуже обмеженою амплітудою.
Фактори, які могли б сколихнути ситуацію, підкреслює Тарас Лєсовий, поки що не на горизонті, а держбюджет тримається на комбінації економічного зростання, фінансової підтримки країн-партнерів.
«Водночас припинення „економічного безвізу“ з ЄС трохи скоригує обсяги валютних надходжень, але міжнародні резерви продовжують поповнюватися — не рекордними темпами, але стабільно. У підсумку — середина червня пройде без курсових сенсацій. Коливання можливі, але настільки передбачувані, що складно назвати їх справжньою „зміною курсу“. Це, швидше, рутинна робота стабільного механізму, а не пролог до нової економічної драми», — прогнозує співрозмовник «ФАКТІВ».
Як писали раніше «ФАКТИ», протягом року гривня поступово знижуватиметься щодо долара, але відбуватиметься це буде дуже повільно.93
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