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Падіння гривні буде повільним: якого курсу долара чекати до кінця року
Скасування «економічного безвізу» з ЄС, як і прогнозувалося, практично не вплинуло на курс долара.
Справа в тому, що стримувати різкі коливання на валютному ринку Україні допомагає стабільне надходження значної міжнародної фінансової підтримки. Про це розповів у коментарі «Укрінформу» колишній заступник голови НБУ, а зараз ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
«Валютний курс зараз формується не стільки економікою — експортом, імпортом, емісією, — скільки залежить від обсягів допомоги з боку наших західних партнерів. Достатні обсяги такої підтримки на нинішній рік гарантовані. Тому курс відносно стабільний», — заявив Савченко.
Більш того: у квітні завдяки допомозі від Європейського Союзу та Світового банку резерви НБУ досягли історичного максимуму — $ 46,7 млрд, що на 10,1% більше у порівнянні з березнем. Таким чином, регулятор має міцний інструмент для стабілізації валютного курсу.
Втім, у подальшому гривня продовжить падіння, але воно буде поступовим та повільним. За словами фахівця, у найближчі місяці та в середньостроковій перспективі знецінення гривні по відношенню до долара в Україні буде стриманим. На думку експерта, до кінця поточного року валютний курс може поступово досягти рівня 43 гривні за долар.
«За моїм прогнозом, до кінця року курс зміниться максимум до 43 $\грн. Прогнозувати вартість євро — справа невдячна: все залежатиме від того, яким на той час буде крос-курс євро-долар, який залежить в тому числі й від геополітичних подій. Основні контракти у нас, як і раніше, обраховують у доларах. І люди по суті „мислять“ доларами. Тому жодних проблем на валютному ринку на цей рік не передбачаю», — прогнозує Савченко.
А у 2026 році ситуація залежатиме від того, чи закінчиться найближчими місяцями активна фаза бойових дій. Тоді розрахунки Мінфіну, цілком ймовірно, справдяться.
«Буде менше міжнародної допомоги, але краще працюватиме наша економіка. Більше того, гривня може навіть посилюватися, якщо в країну прийдуть реальні зовнішні інвестиції», — вважає колишній заступник голови Нацбанку.
Раніше «ФАКТИ» писали, що з 6 червня почнеться перехід до глибшої зони вільної торгівлі України з ЄС, що теж посилить приплив до нашої країни валюти.
Фото Pixabay61
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