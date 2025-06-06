«Гучна ніч у Києві, тату»: донька Кіта Келлога поділилась з батьком «дивним відчуттям»

Під час масованої російської атаки по Києву донька спецпосланця президента США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс емоційно звернулася до батька.

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«Гучна ніч у Києві, тату», — написала Моббс, згадавши акаунт Келлога.

«Можливо, це [через] вибухи й стрілянину посеред ночі, але в мене якесь дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру», — додала вона.

Моббс зауважила, що росія хоче, щоб США повірили, ніби її обстріли України є відповіддю на удари по її стратегічній авіації. Але «українські точкові удари були реакцією на безперервні російські атаки по цивільних і лише після того, як путін відмовився від перемир’я», нагадала вона.

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Вона також зазначила, що армія рф била вночі не тільки по Києву, а й по низці інших українських регіонів.

«Він хоче тільки більшої війни — і всю Україну», — додала Меган Моббс.

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Меган Моббс активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Вона очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України. Фонд також управляє логістичним хабом на кордоні з Румунією.

Президент Володимир Зеленський теж зазначив, що путін не налаштований на мир. За його словами, «росія не змінює свого почерку». Зеленський закликав захід сильніше тиснути на росію, щоб зупинити вбивства.

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