- 14:10 Компанії Порошенка зробили майже неможливою купівлю землі українцями, — Олещук
- 13:54 Деякі послуги мобільного оператора lifecell стануть дорожчими: за що доведеться платити більше з 11 червня
- 13:51 Окупувати всю Україну на схід від Дніпра і відрізати країну від Чорного моря: що заявили в Офісі президента про плани путіна
- 13:23 Наводили удари по Дніпру: СБУ затримала двох агентів ворога
- 13:21 Служити зможуть і 60-річні: ВР на півдорозі до дозволу брати на контракт вікових українців
- 13:12 «Гучна ніч у Києві, тату»: донька Кіта Келлога поділилась з батьком «дивним відчуттям»
- 12:55 Більше не «мамине хлоп’ятко»: старший син Вікторії Бекхем змінив тату на її честь
- 12:47 Росія не змінює почерку: Зеленський відреагував на комбіновану атаку на Україну
- 12:20 «Це був суцільний шок — у сусідню будівлю прилетів дрон»: зірка «Перших ластівок» Олег Гоцуляк про випробування та творчість під час великої війни
- 12:07 «Дзеркальна дата» 06.06: перед ким сьогодні відкриються двері до щастя
- 11:46 Висадка низькорослих томатів «Міцено» у відкритий ґрунт: аграрій дав кілька важливих порад
- 11:25 Завдали удару на випередження: в росії уражено аеродроми базування авіації та інші важливі військові об’єкти
«Гучна ніч у Києві, тату»: донька Кіта Келлога поділилась з батьком «дивним відчуттям»
Під час масованої російської атаки по Києву донька спецпосланця президента США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс емоційно звернулася до батька.
«Гучна ніч у Києві, тату», — написала Моббс, згадавши акаунт Келлога.
«Можливо, це [через] вибухи й стрілянину посеред ночі, але в мене якесь дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру», — додала вона.
Моббс зауважила, що росія хоче, щоб США повірили, ніби її обстріли України є відповіддю на удари по її стратегічній авіації. Але «українські точкові удари були реакцією на безперервні російські атаки по цивільних і лише після того, як путін відмовився від перемир’я», нагадала вона.
Вона також зазначила, що армія рф била вночі не тільки по Києву, а й по низці інших українських регіонів.
«Він хоче тільки більшої війни — і всю Україну», — додала Меган Моббс.
Меган Моббс активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Вона очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, що постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України. Фонд також управляє логістичним хабом на кордоні з Румунією.
Президент Володимир Зеленський теж зазначив, що путін не налаштований на мир. За його словами, «росія не змінює свого почерку». Зеленський закликав захід сильніше тиснути на росію, щоб зупинити вбивства.85
Читайте нас у Facebook
Левам — «Двійка жезлів» та важливий вибір, Козорогам — «Місяць» та сумніви: Таро-прогноз на 6 червня