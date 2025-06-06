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Мурахи по шкірі: популярний співак здивував ліричною роботою

17:52 6 червня 2025
YAKTAK&nbsp;— Ярослав Карпук

Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук), який вразив світлиною, випустив нову ліричну пісню «Цілую малинові» та кліп на неї. За словами артиста, композиція про кохання без зайвих прикрас, про моменти, які хочеться проживати знову і знову.

«Іноді не треба нічого вигадувати — просто є вона, є моменти і ти в цьому живеш, без зайвих слів, — презентував нову роботу співак. — От про це і пісня. Проста, як життя, але справжня».

Режисеркою кліпу стала фотографиня Валерія Чернослив. У чорно-білому відео тільки артист та його муза. Шанувальники YAKTAK відреагували на його нову роботу.

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«Цей кліп просто розрив — так душевно, прямо у саме серце, дякую тобі за ці класні емоції від цієї пісні», — написали під відео.

«Пісня неймовірна, аж мурахи по шкірі», — поділилися враженням.

Раніше стало відомо, що популярний гурт відсвяткує 20-річчя гучним виступом.

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