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Шоу-бізнес

Не можу повірити: популярний артист вразив світлиною

16:53 5 травня 2025
Yaktak

Популярний співак Yaktak (Ярослав Карпук), який був змушений перенести концерті у країнах Європи, вразив світлиною. На своїй сторінці у соціальній мережі музикант, відомий своїми хітами «Небо», «Уночі», «Не мовчи», звернувся сам до себе та привітав з днем народження. Він виклав світлину з раннього дитинства, на якій сидить поруч з великим жовтим іграшковим ведмедем.

«Памʼятаю, коли був малим — думав що 20 — це вже такий собі дядько, — написав Ярослав. — В той час я дуже любив мріяти, в принципі як і зараз. Деякі мрії, які я загадував на ДН в дитинстві, задуваючи свічки на торті, який завжди робила мама — стали реальністю, вірю, що головна мрія для нас всіх та багато інших ще попереду.

Дякую вам, що ви в мене є, всім близьким і ЗСУ".

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Шанувальники приєдналися до привітань, серед них виявилось і багато зірок.

«Вітаю, класний, талановитий, працьовитий, добрий та щирий Ярік, — написала співачка Кола. — Я не можу повірити, що тобі 20 тільки, чомусь я завжди думаю, що ти старший, але вже))) вітаю тебе!!!»

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«Ярослав, хай збуваються бажання», — приєднався Дзидзьо.

«Сину, вітаємо тебе з днем народження!!! Зростай і співай!!!» — прокоментувала мама артиста Ірина Карпук.

«Дякую вам за такого сина», — відповіли їй шанувальники.

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Раніше у кліпі популярного співака знялися українські зірки.

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